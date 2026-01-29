近百歲爺爺變魔術 賴清德與獨居長輩圍爐做紅龜粿：媽媽每年都做

鐘波球爺爺變魔術，賴清德也一同參與。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日上午赴台中拜訪弘道老人福利基金會長期陪伴的百歲長輩家庭。他抵達現場時一一向長輩們握手寒暄致意。99歲的鐘波球爺爺看到總統非常興奮，向總統秀出拿手的魔術表演，總統也十分有默契地操作魔術機關。鐘爺爺為總統變出一幅祝福總統「笑口常開」、「無病無災」的自製畫，總統感到開心又有點不好意思地說：「不敢當！」賴清德除了向爺爺致謝，也逐一回贈保暖圍巾與營養品給長輩們，接著一起貼春聯，把年味先貼進門、也貼進人心。

鐘波球爺爺為賴清德變出一幅祝福總統「笑口常開」、「無病無災」的自製畫。 圖：總統府提供

賴清德出席弘道老人福利基金會「寒冬助老拜早年陪伴獨居長輩圍爐」活動，走進客廳，看見90歲的陳妙月阿嬤正製作紅龜粿，便立刻挽起袖子、穿上圍裙加入「揉、包、壓、印」的行列，跟著阿嬤一步一步把紅龜粿做出討喜的外型。長輩們笑說「總統很有天份」，賴清德也邊做邊問配方、關心阿嬤身體。他也回憶起母親，說以往每年媽媽都會做粿。

賴清德、何欣純與獨居長輩做紅龜粿。 圖：總統府提供

賴清德談話時提到，去年一整年，雖然有一些產業、個別的企業仍然受到影響，但台灣總體經濟表現是不錯的。他非常希望關心周遭弱勢並發揮愛心，因此與往年一樣，跟弘道基金會來到台中，來跟長輩圍爐過年。他祝身體健康、新年快樂，新的一年都能夠平平安安、順順利利。

賴清德也在席間向弘道與志工夥伴致謝，強調對長輩的照顧不該只在節日，更需要日常附近的支持系統；今天這趟上山，就是希望把關心送到家門口，讓每位長輩都能在熟悉的生活裡，過一個安心、踏實、有人相伴的好年。

賴清德出席弘道老人福利基金會「寒冬助老拜早年陪伴獨居長輩圍爐」活動。 圖：總統府提供

據指出，鐘波球爺爺今年99歲，1927年5月在彰化二林出生，明年5月就要虛歲滿百。雖然近年雙腳較無力，走不遠、站不久，需要外籍看護協助推輪椅，但他耳聰目明、談吐清晰，一談起魔術眼神立刻發亮。爺爺童年在街頭看雜耍，從此迷上魔術；退休後更認真學習，至今已能表演上百種把戲，平均每週仍會接到一次演出邀請。更令人敬佩的是，爺爺一歲隨父母前往廣東，1943年，還在唸中學的他，為響應「十萬青年十萬軍」而投身抗戰，戰後回到台灣擔任公務員，並獲頒「抗日英雄紀念勳章」。這些人生底色，讓他今日的魔術不只是娛樂，更像把歲月磨出的韌性與幽默，轉成送給大家的新年祝福。

此外，同桌還有88歲的邱三郎阿公。邱阿公平日獨居、重聽，仍每天騎機車下山買報紙。賴總統一見面就認出來，他兩三年前時任副總統曾到弘道「不老夢想125號」陪伴獨居弱勢長輩圍爐，邱阿公就是座上嘉賓；那次總統送的圍巾，至今仍是阿公最常用、最珍惜的日常。邱阿公在兒子、太太相繼過世後，獨自住在台中山區果園。總統特地感謝弘道長期以生活物資、志工到訪與資源連結，也在寒冬助老期間提供到宅圍爐與年貨等支持，讓山區的年節不再孤單。

