近百測站「跌破個位數」還沒冷完！粉專示警：今晚明晨嚴寒低溫機率高

生活中心／黃依婷報導

今天清晨各地非常寒冷，近百測站10度以下。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（9）日到明日白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大，明日晚起至下週一清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷。對此，氣象粉專也提醒，今晚至明日清晨出現嚴寒低溫機率高。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，開頭寫下「輻射冷卻開外掛，寒流達標」，今天清晨各地非常寒冷，近百測站10度以下，最低溫在新竹關西5.4度，台北市區也只有9.2度，紮紮實實達成寒流標準，且今天夜晚至週六清晨輻射冷卻依然會很明顯，出現嚴寒低溫機率高，請務必多加禦寒保暖。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也曬出今日低溫排行，最低溫為新竹關西5.4度，第二名則為新北石碇5.5度，第三名在台北關渡5.9度，其餘依序為台北大安6.2度、桃園大溪6.3度、新北樹林7.2度、新北淡水7.2度、台北文山7.3度、新北雙溪7.4度、宜蘭壯圍7.6度、台北南港7.9度、桃園楊梅8度、宜蘭市區8度、新北五股8.2度、新北新店8.2度、台北士林8.3度、馬祖南竿8.3度、桃園蘆竹8.3度、宜蘭員山8.3度、宜蘭三星8.3度、宜蘭礁溪8.4度。

