近百職缺 勞動部台東就業中心1/21徵才活動

▲勞動部台東就業中心將於1月21日（星期三）上午9時至中午12時30分，於台東就業中心舉辦現場徵才活動。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為協助求職民眾順利就業，勞動部台東就業中心將於1月21日（星期三）上午9時至中午12時30分，於台東就業中心(台東市博愛路356號)舉辦現場徵才活動。本次活動邀請約8家廠商參與，釋出近百個工作機會，最高薪資上看新臺幣4萬2,000元，歡迎有就業需求或有意轉職的民眾把握機會，踴躍到場求職。

▲本次徵才活動釋出之職缺類型多元，提供正職及兼職工作彈性選擇，歡迎待業民眾及有意轉職者踴躍參加。

廣告 廣告

本次徵才活動廠商包括桂田喜來登酒店、娜路彎大酒店、全聯實業、阿美釋迦、富野大飯店、台灣斯巴克環保工程股份有限公司等共8家廠商，提供多元職缺，涵蓋客服人員、賣場人員、清潔員、房務員、水電技師、廚師、加油員、糕點製作人員、餐飲服務員及年節短期臨時人員等，職缺內容豐富，選擇多元。為便利求職民眾事前掌握職缺資訊，本次徵才活動相關職缺，已公布於台灣就業通網站，民眾可提前瀏覽並篩選合適職缺，於活動當日直接面試，提高就業媒合效率。

▲現場邀請約8家廠商共同參與，釋出近百個工作機會，最高薪資上看新臺幣4萬2,000元，有就業需求或有意轉職的民眾把握機會，踴躍到場求職。

台東就業中心主任吳玉敏表示，本次徵才活動釋出之職缺類型多元，提供正職及兼職工作彈性選擇，歡迎待業民眾及有意轉職者踴躍參加。此外，針對離開職場180天以上之婦女、55歲以上者，或45歲以上依法退休者重返職場，參加相關專案措施，最高可領取6萬元就業獎勵。現場亦設有「婦女再就業計畫」、「55就業獎勵」等專案補助諮詢專區，以及職業訓練課程資訊，提供民眾即時諮詢服務。歡迎有就業需求或有意轉換跑道的民眾，把握機會親臨現場面試，掌握就業契機，更多求職與徵才相關資訊，請至台灣就業通網站（www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或撥打089-357126台東就業中心洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）