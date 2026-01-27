近視不只是手機害的：沒曬夠太陽，或許才是孩子視力惡化的真兇

十年前（2015年），當《自然（Nature）》期刊刊登一篇標題為〈近視大爆發（The Myopia Boom）〉的報告時，科學界將其視為一個遙遠的數學模型：預計到了 2050 年，全球將有一半的人口近視。

當時，大家覺得還有 35 年可以改變這條曲線。但站在 2026 年初，隨著多項後疫情追蹤數據的出爐，一個比「視力衰退」更殘酷的新社會學現象正式浮現——「戶外貧窮（Outdoor Poverty）」。

《親子天下》2025全台中小學生調查，1.3萬名小學高年級到國中學生，有將近4成過去一個月沒有和朋友出去玩，兩成的學生每天可以自由安排的時間不到一小時。

這個時代，近視不只是遺傳基因決定，大環境更是充滿挑戰。

疫情後的「視力債」驗收

若說近視是慢性流行病，那麼 COVID-19 疫情就是讓堤防潰決的暴風雨。

根據《JAMA 眼科期刊（JAMA Ophthalmology）》發布的關鍵研究，在封城期間，6 至 8 歲兒童的近視盛行率出現了「階梯式」的暴增，部分地區的增幅甚至達到疫情前的 1.5 至 3 倍。當時樂觀的學者認為，這只是暫時的「隔離性近視（Quarantine Myopia）」。

最近的相關追蹤發現，隔離結束但是全球中小學生的近視卻惡化更快。最近發布香港中文大學（CUHK）醫學院在 2023-2024 年發布的長期追蹤證實，那批經歷過居家隔離的一代，即便生活恢復正常，其眼軸增長的速度仍顯著快於未曾經歷疫情的同齡人。疫情讓原本預計在 2030 年代才會達到的近視高峰，提早了整整 5 到 8 年到來。

不是手機害的，是「消失的太陽」

長久以來，家長習慣對孩子警示：「離電視遠一點！」、「不要再玩手機了！」。但澳洲國立大學教授伊恩摩根（ Ian Morgan）——早在 10 年前就提出警告的先知——近年再次重申觀點：我們搞錯了敵人。

真正的兇手不是「螢幕」，而是「光照的匱乏」。科學機制非常明確：視網膜需要多巴胺（Dopamine）來抑制眼軸的異常拉長，而多巴胺的分泌需要高強度的光照刺激。

戶外（晴天∕ 陰天）： 光照度約 10,000 ~ 100,000 Lux（這是多巴胺分泌的啟動門檻）。

明亮的教室 ∕ 辦公室： 光照度僅約 500 Lux。

昏暗的家裡： 可能低至 300 Lux 以下。

這張對比圖解釋了一切：當孩子整天被鎖在室內，他們的眼睛就處於「光線飢餓狀態」。即便沒看手機，只要不出門，近視的生理機制依然在運作。這就是為什麼《大西洋月刊》直言：這是一場「教育制度製造的疾病」。

國際現場對策——政府強勢介入「光照權」

面對這場海嘯，過去兩年（2024-2025），國際趨勢已從「衛教呼籲」轉向「制度強制」。

新加坡 ：學前教育的「戶外革命」 作為全球近視率最高的國家之一，新加坡政府近年將戰線拉前至「學齡前」。新加坡國家眼科中心（SNEC）與幼兒培育署合作，推動幼兒園強制戶外時間。新的指導方針要求，即使是寸土寸金的都市幼兒園，也必須利用頂樓、附近公園，保證幼兒每天至少有 60 分鐘在陽光下，並將此列為幼兒園品質評估的一環。

澳洲 ：將「太陽」寫入課表 澳洲長期推行「SunSmart」計畫，不僅防皮膚癌，現在更強調護眼。學校課程設計融合了戶外教學，並推廣「帽子文化」，讓孩子在強烈陽光下也能安全地進行長時間戶外活動，成功讓澳洲兒童的近視率維持在相對低點。

中國：硬性規定「把課間10分鐘還給孩子」 2024年，中國教育部發布了被稱為史上最嚴的近視防控令。明確禁止學校以「拖堂」或「安全」為由限制學生下課出教室。部分省市甚至試點在教室安裝「光照傳感器」，確保教室光線達標，並強制小學每天必須安排一節「戶外體育課」，目標是確保學生每天校內戶外活動達到 1 小時，校外再補 1 小時。

台灣現場——昂貴的陽光

將鏡頭拉回台灣，情況不容樂觀。根據國教署數據，我國小六生近視率長期高居七成左右。

在台灣，「戶外貧窮」現象尤為極端。孩子下午 4 點放學後，無縫接軌進入另一間更擁擠、光線更不足的補習班，直到晚上 9 點。這種「朝七晚九」的室內生活模式，讓台灣兒童每日平均戶外活動時間遠低於 WHO 建議的 2 小時。

在都會區，能讓孩子每天在戶外跑 2 小時的家庭，通常意味著家長有足夠的餘裕（不用加班）、或就讀強調戶外活動的私立實驗學校。陽光，真的變成了昂貴的奢侈品。

行動：2026，搶回那兩小時

澳洲伊恩摩根（ Ian Morgan）教授曾說：「我們不需要把學校打掉重練，我們只需要把孩子『趕出去』。」

站在 2026 年的開端，面對這份「不及格」的全球視力成績單，家長不再只是消極的「限制螢幕」，而是積極的「搶奪陽光」。不管學業多重，請記住，那每天兩小時的戶外光照，不是玩樂，那是孩子眼睛唯一的「維他命」。醫師開出的最新處方不是藥水，而是「綠色時間（Green Time）」。

