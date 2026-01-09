近視與散光夾擊！防高度散光近視惡化 角膜塑型片有解
【NOW健康 楊芷晴／台北報導】根據統計，台灣國中小學生的高度近視比例已達15%至20%，且呈現明顯的低齡化趨勢。這主要歸因於學童用眼習慣的改變，因長時間、近距離過度使用手機與平板，導致眼內調控焦距的睫狀肌持續處於緊繃與疲勞狀態。這種現象不僅加速了近視度數的攀升，更讓學童的視力健康陷入危機。
高度近視具「多基因遺傳」特質 醫揭近視與散光成因大不同
資深眼科醫師陳逸川指出，高度近視（600度以上）的基因非單一表現，而是廣泛分布在多個染色體上，類似於身高、膚色基因。如果爸媽都是高度近視，子女就有極高機率遺傳到更多高度近視相關基因，這是先天體質之故。
再者，後天環境影響則包括大量近距離用眼、缺乏戶外活動誘發，現今科技化時代電子產品興盛，舉目所見不論學童或成人在學習、娛樂上都是近距離用眼方式，若未加以控制維護，很容易引發高度近視體質，加速近視飛快進展。
陳逸川醫師解釋，近視和散光常被混淆，其實兩者並無關聯性。高度近視成因來自先天體質加上後天長期近距離、用眼不當所致；散光則是角膜形狀或晶狀體弧度不規則等原因，導致光線無法聚焦，通常是先天因素造成，發育過程中散光度數大致定型。
散光是指眼睛垂直縱軸和橫軸的彎曲度不同，例如：沒有散光者角膜形狀是正圓形，若眼睛的散光比較重，角膜形狀就會呈現橄欖球形，這受到先天性結構影響。若出生就有嚴重散光，例如：出生時散光就有300度，視力發育過程中，大腦接受刺激不足，視力會停止發育進而形成弱視，應把握在5至8歲進行矯正治療，以免日後不良視力定型。
「角膜塑型」控制近視夜間配戴8小時 高度散光有特殊設計鏡片
通常近視和散光都會造成視力不清晰，常見爸媽擔心孩童近視度數加深過快，眼科醫師建議先用散瞳劑治療，但散瞳劑會有畏光反應，進而影響孩童正常活動，導致效果不如預期。陳逸川醫師建議，可考慮選擇角膜塑型來控制近視，近幾年來臨床統計成效不錯。
角膜塑型鏡片可分為一般塑型鏡片和針對高度散光設計的特殊鏡片2種類型，一般來說，散光超過200度即為高度散光，針對不同的近視和散光度數，可以量身訂做達到暫時性視力改善的效果，並能降低度數增加。
角膜塑型片的原理是利用一種特殊的高透氧硬式隱形眼鏡，在夜間睡眠時配戴，利用塑型片特殊弧度的設計，覆蓋服貼定位於角膜上，溫和壓平角膜中央弧度，使光線能正確聚焦於視網膜上，暫時性隱藏近視度數，白天取下塑型片後，即可獲得清晰視力。隨著下午到晚上，視力會逐漸回復原始狀態。
陳逸川醫師說明，配戴角膜塑型片的好處，在於白天不須戴眼鏡，不論打球、運動都很方便；研究也顯示，眼軸長度增加是導致近視加深的關鍵因素，由於角膜塑型片能讓角膜中央弧度變平緩，便能有助於抑制眼軸快速增長，減緩近視加深的速度。值得注意的是，一般角膜塑型片需晚上配戴6至8小時，方可達到效果。
高度散光加近視免驚！特殊角膜塑型片控制 3年近視僅增75度
陳逸川醫師曾收治1名高一生，從小就有散光300度以及弱視問題，為了準備會考，國三那年近視從4、500度飆到600度，1年中增加100至120近視度數，即便戴眼鏡的視力清晰度最好也只達到0.7、0.8，爸媽擔心近視度數加深太快，於是尋求專業治療。經建議配戴高散光設計的角膜塑型片，約1個月後回診，患者反饋感受到視力前所未有的清晰感受，視力檢測也達到0.9、1.0。
陳逸川醫師表示，該名患者追蹤3年的結果，近視度數僅從600度增加到675度。一般正常情況下，每年近視度數平均約增加75至100度，根據統計，選擇配戴角膜塑型片的學童，配戴3年可以控制度數增加不超過50至70度，大約1年控制在25度以內，能有效延緩近視增加。
配戴角膜塑型片注意！ 確實做好勤清潔、防磨損、定時汰換鏡片
現代生活中太多用眼的誘惑，陳逸川醫師強調，角膜塑型片的目的是在近視度數尚未穩定前，所採取的控制手段，因此，一直到20歲前都要留意，盡量控制度數。
為避免惡化成高度近視，並減少視網膜病變的機率，日後即便進行近視雷射手術，也相對安全。另外，配戴角膜塑型片要注意清潔，因為鏡片會有磨損、刮痕，透氧度降低情況，應定期回診檢查，每隔2至3年應定時汰換。
陳逸川醫師提醒，學童除學習外，勿過度沉迷手機、平板，正常用眼必須燈光充足，寫功課、看書應與桌面維持一定距離，用眼1小時休息10分鐘，日常可適量補充深綠色蔬菜、深海魚、胡蘿蔔等營養素來保護眼睛。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸老人跌倒非小事！僅僅低能量衝擊也會帶來脆弱性骨折 掌握治療與照護關鍵防二次骨折
▸手腳冰冷是猝死前兆？ 醫提醒「非典型」心肌梗塞警訊
