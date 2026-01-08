近視雷射不只比技術？AI數據如何影響個人化評估成關鍵

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】隨著近視雷射技術成熟，臨床關注焦點邁向應用AI新科技提昇手術穩定性及精準性，以更接近預期矯正目標。知名眼科7日宣布，專屬的AI大數據平台為核心，攜手全球光學及眼科設備德國品牌，正式進入微創3.0時代，結合AI導航與台灣實證參數，累積大量臨床資料，推動近視雷射從標準化流程，邁向更精準的個人化新標準。將臨床應用結果發表於國際眼科專刊《Cake Magazine》的研究1指出，將數位化工作流程與數據整合導入屈光手術，可提升整體流程效率，縮短術前準備與手術所需時間，顯示數據應用已成為近視雷射穩定發展的重要基礎。

累積本土臨床資料 建立個人化評估參考

SMILE Pro 3.0 Max 技術整合13萬例台灣民眾專屬 SMILE／SMILE Pro 系列完整術前、後數據，建構以本土實證為核心的「i精準Cloud」AI 大數據平台。將眼睛大小、度數、角膜弧度與厚度、用眼習慣與年齡等關鍵差異參數納入分析，近視雷射得以從既有的標準化流程，進一步發展為以個別條件為基礎的「量眼訂製」，為不同需求族群設定更貼近需求的矯正目標。

AI大數據平台整合完整近25項術前檢查、精準驗光、設備參數設定與醫師臨床經驗值，術後回診狀況，搭配AI數據即時回饋，為目前國內少數以本土資料為基礎建構的數據平台，提供近視、老花雷射更精確及「個人化」的參數建議，提升術後精確度與穩定性。

術前、術中與術後資料整合 強化決策支援

從近視、老花矯正設定、透鏡與雷射深度規劃，到實際雷射參數及術後回診狀況，相關資料皆可被去識別化後完整保存與比對；在相同醫師、設備與術式條件下，得以對照不同患者條件的實際手術表現，完整記錄的機制，為醫師提供龐大的術前、術中及術後參考資料庫，以降低誤差為目標，有助於提升手術規劃的一致性與穩定性。

知名眼科榮譽總院長林丕容醫師表示：「當醫師對照相同術式、相同設備，不同條件的實際手術執行狀況與恢復表現，評估時不只是憑經驗，更有該平台所建構的核心雲端AI大數據資料為依據，這對個人化雷射規劃是很實質的進步。」德國品牌全球眼科業務副總裁章平達則表示，非常樂見在微創3.0 SMILE Pro平台上發展台灣實證參數，並進一步發展專屬的3.0 Pro Max數據庫，將AI導航再升級，精準客製化。龐大的術前、後臨床追蹤數據，正好補足了設備僅紀錄手術前和執行完當下的限制，當執行端與追蹤端的閉環資訊得以串聯，便能相互對照，形成更強大的數據庫，進一步提供更多元的個人化近視與老花雷射規劃參考。

中高齡族群需求增加 近視合併老花成新課題

多數近視族群在考慮是否接受近視雷射時，除了矯正近視外，也會同時考量老花矯正或是日後面臨老花後的因應。眼科院長葉威毅醫師指出，臨床上合併近視與老花的中高齡族群比例明顯升高，詢問度成長約四成，與臺灣人口中位數「約46歲」的結構相呼應；這類型民眾在遠近視物切換（如開車看導航、外出看手機）及生活場景轉換中感受強烈不便，且常伴隨乾眼困擾，因此傾向尋求一次解決近視與老花困擾。

葉威毅醫師說明，近視及老花的矯正，個人化的數據極為重要，新型微創雷射技術應用AI數據，根據每位患者的術前檢查資料、日常用眼習慣，以及模擬遠近交替試戴結果，結合大數據輔助優化相關參數，讓醫師能更精準的為每位患者制訂專屬個人化近視老花矯正方案。傷口約筆尖大小，雷射精準作用於角膜基質層，透過極小截口取出角膜透鏡，在臨床上有助於減少角膜結構影響，乾眼風險仍需個別評估；微創與流程精簡的特性，及台灣民眾專屬的雲端大數據庫雷射參數，協助醫師在定位與規劃上更精準。單眼雷射時間約十秒即可完成，也能減輕患者在術中的緊張感，使整體手術流程更穩定。

醫師提醒：術後照護與用眼習慣仍是關鍵

林丕容提醒，近視雷射後的照護並不複雜，但需適度調整生活習慣。術後初期避免長時間近距離用眼、使用 3C 產品時適度休息，並依醫囑使用人工淚液，有助於減少乾澀不適；外出時配戴太陽眼鏡，避免強光與風沙刺激，也能幫助眼睛順利適應。透過定期回診追蹤與良好用眼習慣，有助於維持穩定且清晰的視力品質。醫師也提醒，近視雷射並非適合所有人，是否接受手術仍須經完整術前檢查與專業評估，實際效果因個人條件而異。

