近視雷射也能改善老花眼？ 醫師解析不掀瓣近視老花雷射矯正技術

有位年齡接近 50 歲的機師，本身就是高度近視者，還有散光、老花。因為有感年紀增長，眼睛乾澀狀況加劇，已經無法像過去天天配戴隱形眼鏡清晰飛行，因此，開始考慮透過雷射手術矯正視力。

濰視眼科仁愛院院長林友祺醫師說明解析，雷射手術矯正視力，需要綜合考量患者的個體差異、年齡、生活習慣、職業需求等，以及角膜與眼表等結構與屈光度數的術前檢查資料，據此說明不同技術路徑的評估要點、照護安排與追蹤時程。以該個案為例，因為機師工作忙碌，幾乎沒有休養時間；且需要清晰視覺，視力標準相當嚴格，矯正後視力需達 1.0，還要通過立體感等詳細檢查，才能順利返回天際，此均為雷射術前應評估的事項。

而術後照護也至關重要，且恢復時程因人而異，術後遵循指示，配戴護目鏡和太陽眼鏡、術後初期避免碰水、規律點消炎藥水，以及使用人工淚液等，並配合規律回診，此類一般性照護原則有助於降低不適與風險。實際恢復歷程與視覺表現，會因個別條件而有所差異。

林友祺醫師提醒，年齡與乾眼等因素可能影響恢復歷程與照護需求，任何技術皆存在限制與風險，需依專業判斷與個別狀況決定，手術後可能出現的眼部反應包含乾眼、夜間眩光、光暈等，這些感受的持續時間會因個人眼部狀況、術前基礎條件與術後保養方式不同而有所差異。

睫狀肌收縮能力退化，變換焦距調節力下降

林友祺醫師解釋，眼睛視力清晰與否，是睫狀肌透過收縮或放鬆，來改變水晶體形狀幫助眼睛聚焦。看遠時，睫狀肌放鬆，水晶體變扁平；看近時，睫狀肌收縮，水晶體變凸，增加屈光力，使物體清晰成像在視網膜上。

而現代人用眼過度，讓老花年輕化成趨勢，臨床上，越來越多年僅 30 多歲老花個案如雨後春筍般出現。老花眼是自然老化現象，隨著年齡增長，睫狀肌收縮能力退化，眼睛變換焦距的調節力下降，導致近距離閱讀變得模糊。

許多人對老花眼不以為意，但如果本身已有近視，有了老花眼對生活影響更大。「近視是看遠不清楚，若是有了老花，看遠看近都不清楚，若用多焦不習慣、眼鏡切換不便、乾眼戴不了隱眼等，建議與專業醫師討論多種視覺矯治方式的評估條件與限制，在個別評估後，雷射手術可作為可討論的選項之一。」

熟齡老花雷射需求大不同，生活便利性是關鍵

林友祺醫師表示，熟齡族群有近視和老花問題者，除追求外在的美醜外，更在乎生活便利，加上眼睛整體狀態較年輕人複雜些，因此，必須針對個案的用眼習慣、生活需求、眼睛狀況等，依個別化條件評估不同的治療方案。

老花雷射手術是在近視雷射的基礎上，透過兩眼不等視的方式進行視覺調整。優勢眼將近視矯正至 0 度，負責看遠；非優勢眼則預留度數，抵銷老花，負責看近。矯正後，大腦會重新適應新的融像，達成特定焦段的視覺品質表現。

老花雷射新趨勢 不掀瓣 STPRK4.0 觀察 新一代圖像解析度分析

SMART TransPRK 為表層手術，相較於其他深層手術，保留更多的角膜基底，有助於維持角膜長遠的穩定與安全。

林友祺醫師表示，手術過程全自動零接觸，不需掀開角膜瓣或使用器械對角膜提取，直接從角膜表層進行雷射。角膜無切口，能降低角膜瓣位移風險發生，待上皮層新生後，逐步改善視覺品質。雖恢復期較長，但角膜相對較安全穩定。

新一代 SMART TransPRK 4.0 搭載高階角膜斷層掃描系統，較前一代提升 13 倍高解析度，更可精細剖析角膜分層結構；並結合角膜地形圖儀，精確量測角膜的曲度與厚度，偵測出角膜整體狀況，評估並排除潛在圓錐角膜等風險發生，若有乾眼問題也可以事先治療。

為確保患者是在眼睛健康的前提下進行手術，林醫師表示，術前透過 25 道檢查，以及 56 項數據仔細把關，再運用 AI 全智能運算技術，輔助醫師更多判讀數據與分析面向，並微調手術參數，以進行更精細的手術評估；而運算數據會同步串聯至手術平台，交由儀器全程智能化、自動化執行，降低人為操作風險，強化手術準確度。

近視 + 老花狀況複雜，術前評估重點解析

林友祺醫師提及，同時患有近視 + 老花的成因與影響較為複雜，必須透過治療前的詳細檢查、與醫師充分討論外，再藉由配戴隱形眼鏡來模擬術後視力，測試生活焦段是否符合日常所需等，評估近視、散光及老花眼困擾。

新一代 SMART TransPRK 4.0 的診斷儀器，讓醫師在規劃評估老花雷射時，能夠就患者的生活需求，以及立體感要求，做細部微調，有助於避免術後眩光或高階像差問題。

林醫師提醒，眼睛狀況是隨時變動的，老花眼也會隨著年紀增長而逐漸增加，當老花度數超過雷射手術所預留之度數，看近時，仍可能需要配戴老花眼鏡。但對於同時有近視與老花困擾的族群而言，少了一副近視眼鏡，生活便利性自然不言而喻。

