近視雷射也要「個人化」？完整術前評估 治療兼顧視力提升與生活需求

【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】對近視族群來說，眼鏡的重量壓迫、起霧，或是長時間戴隱形眼鏡的乾澀與感染風險，都讓日常生活充滿不便。隨著醫療進步，近視雷射手術成為近視者的選項之一，眼科診所林友祺院長分享，SMART TransPRK近視雷射技術具有「不掀瓣」、「零接觸」設計，且新一代的術式導入AI輔助與提升角膜斷層掃描技術，可提供醫師更多角膜相關資訊，作為術前評估與規劃的參考，並依患者的日常用眼需求調整矯正方向。

患者關心2重點 醫說明SMART TransPRK不掀瓣、零接觸特點

林友祺院長說明，無論任何手術，患者最關心的皆是手術的風險與效果。而近視雷射主要透過改變角膜形狀，幫助患者降低或擺脫日後對眼鏡的依賴，「手術的原則是希望保持眼球結構盡可能接近原本的狀態，並保留更多角膜厚度」。

術式方面，林友祺院長表示，SMART TransPRK手術使用高階儀器進行，具備全智能與零接觸特點，可作為醫師進行術式規劃的輔助工具。更重要的是，手術採用不掀瓣方式，主要在角膜淺層進行，可盡量保留患者角膜本身的結構。

近視雷射也導入AI技術！大數據分析術前模擬術後狀態

「每個人的近視度數、角膜形態都截然不同，因此良好的術前規劃非常重要。」林友祺院長說明，為進一步提高手術精準度，新一代的SMART TransPRK 4.0，在前房掃描方面，電腦斷層掃描解析度相較前一代提升13倍，協助醫師掌握患者眼球結構，以進行更詳細的術前評估和分析。

醫師在取得患者角膜數據後，接著結合AI全球大數據分析，在術前即可模擬患者術後的眼球結構、角膜形態和度數表現，確保手術設計能接近患者的日常需求。這些高階檢查和數據分析，能為醫師提供術前的把關，患者也能透過更直觀的方式，對手術預期結果有更清晰的了解。

度數不是越低越好！近視雷射應結合「生活需求」個人化打造

近視雷射除了矯正近視，也可以同時處理散光與老花問題，而手術不是單純將近視度數降得越低越好，而是要綜合考量患者的個體差異、年齡、生活習慣、職業需求等。因此在手術前，林友祺院長指出，診所醫療團隊還會透過25項檢查、56個數據，包括角膜、水晶體、視網膜、內皮細胞是否完整等，全方位掌握患者眼睛的健康狀態。

不僅數據分析，也需要和患者詳細討論，了解患者日常用眼習慣，打造專屬個人的治療方案。林友祺院長說明，例如，年輕患者多要求遠視力要盡量清晰；而近40歲的熟齡患者，處在老花前期，如又需要長時間閱讀、使用電腦，度數調整可能需要兼顧中近距離的視力。

對於老花族群，則需利用兩眼視差的調整，讓患者遠中近都看得清楚，度數的調整就需更細緻。因此，診所會提供患者與術後度數相符的隱形眼鏡，要求患者試戴一週左右，讓患者模擬開車、看近、看遠等生活情境，確保度數調整可因應日常需求，再實際進行施作。

年輕美睫師常極近距離用眼 醫配合需求「刻意保留近視度數」

林友祺院長分享，近期有一位患者為20多歲美睫師，平常需要長時間近距離盯著極細的睫毛、器械等物品，也習慣摘下眼鏡利用本身的近視度數完成工作，院長在為患者施作手術時就刻意保留100度左右近視度數，讓其在近距離視力上保有清晰度。此外，院長也遇過不少患者為警消族群，由於長期在戶外從事高強度危險工作、眼球可能遭受碰撞，因此會將術後角膜結構的狀態一併納入考量，「不掀瓣」、具有高安全穩定性的SMART TransPRK 4.0也常成為評估選項之一。

術後注意照護、讓眼多休息 醫療團隊選擇考量「這些重點」

林友祺院長強調，即便近期近視雷射手術多屬於微創手術，術後還是必須好好控制傷口，避免發炎和感染，同時配合良好的生活習慣，如按時點藥、洗手等，並減少使用3C產品讓眼睛多休息。近視雷射技術已行之有年，發展相對成熟，但因每個人對視力的需求各有差異，林院長提醒，患者應確認醫療團隊具備專業資格且能提供完整評估流程，並耐心與醫師溝通討論，才能找到安全又適合自己的治療選擇。

