近視雷射害老花更嚴重？眼科醫說實話 真正元凶很多人搞錯

「醫師，我聽人家說，做完近視雷射，以後老了老花眼會更嚴重，是真的嗎？」很多人都誤會了，近視雷射跟老花眼根本沒有直接關係。

近視雷射解決的是什麼？

眼科粘靖旻院長說明，近視雷射的原理，是用雷射雕刻角膜，改變角膜弧度，讓光線能正確落在視網膜上。它能矯正的是「屈光不正」──像近視、散光、部分遠視。但老花眼的成因，卻完全不同。

老花眼到底怎麼來？

老花眼是隨年齡出現的自然現象，通常在40歲之後逐漸明顯：

．水晶體硬化：年輕時水晶體像彈簧，能快速改變焦距；隨年紀增長，它逐漸失去彈性

．睫狀肌退化：幫助水晶體調節的肌肉，隨著年齡逐漸疲弱

．近距離調節能力下降：看近會模糊，必須依賴老花眼鏡

所以事實是：

．你有沒有做過近視雷射，老花眼都會找上門

．近視雷射不會「保護你不老花」

．但它也不會「讓老花更嚴重」，因為角膜手術並不會加速水晶體老化

做過雷射後，遇到老花怎麼辦？ 有這幾種選擇

1、老花眼鏡：最簡單、直接

2、多焦點隱形眼鏡：兼顧美觀與視力功能

3、白內障合併多焦點人工水晶體：如果同時有白內障，手術可一次解決老花與混濁問題

4、單眼視(monovision)矯正：部分患者適合一眼看近、一眼看遠，需要醫師評估

粘靖旻強調，近視雷射是幫助你脫下近視眼鏡，不是幫你「抵抗時間」。老花眼不是手術後才變嚴重，而是年齡自然會遇到的問題。真正該做的，是定期眼科檢查，根據年齡和需求，提早規劃你定期眼科檢查！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

