近視雷射後老花眼會更嚴重？醫打臉：兩者無直接關係

許多民眾擔心接受近視雷射手術後，未來老花眼會更加嚴重。高雄五福諾貝爾眼科粘靖旻院長表示，這是常見的誤解，近視雷射與老花眼之間並無直接關聯，兩者影響的眼睛構造完全不同。

許多民眾擔心接受近視雷射手術後，未來老花眼會更加嚴重。（示意圖／Pexels）

粘靖旻指出，近視雷射的原理是用雷射雕刻角膜，改變角膜弧度，讓光線能正確落在視網膜上，能矯正的是屈光不正，包括近視、散光及部分遠視。然而老花眼的成因卻完全不同，是隨年齡出現的自然現象，通常在40歲之後逐漸明顯。

粘靖旻進一步說明老花眼的形成原因。首先是水晶體硬化，年輕時水晶體像彈簧，能快速改變焦距，但隨年紀增長逐漸失去彈性。其次是幫助水晶體調節的睫狀肌隨著年齡逐漸疲弱，導致近距離調節能力下降，看近會模糊，必須依賴老花眼鏡。

粘靖旻強調，無論有沒有做過近視雷射，老花眼都會隨年齡出現。近視雷射不會保護民眾不老花，但也不會讓老花更嚴重，因為角膜手術並不會加速水晶體老化。近視雷射是幫助民眾脫下近視眼鏡，而非抵抗時間。

粘靖旻強調，無論有沒有做過近視雷射，老花眼都會隨年齡出現。（示意圖／pixabay）

針對已接受近視雷射手術的民眾若遇到老花問題，粘靖旻提供幾種解決方案，包括配戴老花眼鏡，這是最簡單直接的方式;使用多焦點隱形眼鏡可兼顧美觀與視力功能;若同時有白內障，可選擇白內障合併多焦點人工水晶體手術一次解決老花與混濁問題。

粘靖旻也提到，部分患者適合採用單眼視矯正方式，讓一眼看近、一眼看遠，但需要經過醫師評估。他建議民眾應定期進行眼科檢查，根據年齡和需求提早規劃視力保健。

