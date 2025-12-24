近視雷射怎麼選？醫師解析 PRK、LASIK、全飛秒差異，術前風險評估與術後恢復一次看懂

長時間盯著電腦寫報告、滑手機、打遊戲，已成為許多年輕族群的日常。在高度近距離用眼的生活型態下，近視度數往往逐年加深，讓不少人開始思考是否透過近視雷射手術，擺脫眼鏡與隱形眼鏡的束縛。然而，市面上術式選擇眾多，從恢復期、疼痛感到角膜保留量各有差異，究竟該如何選擇，關鍵仍在於「眼睛條件」與「生活需求」。

三大主流近視雷射術式，差異一次看懂

德昌眼科診所眼科醫師謝宏義說明，目前常見的近視雷射術式，主要包含 PRK、LASIK 與全飛秒雷射（KLEx）。

PRK： 是較早期的手術方式，需先移除角膜表皮細胞，再以雷射矯正度數。表皮會自然再生，但恢復期間可能出現異物感與不適，約需五天至一週。

LASIK： 則是先製作角膜瓣，再進行雷射矯正，術後異物感較低，視力恢復快。

全飛秒雷射（KLEx）：則進一步縮小傷口，不需製作角膜瓣，對角膜結構的影響更小，也成為近年不少民眾關注的選項。

謝宏義醫師強調，並非新技術就一定適合所有人，選擇仍需回到個人角膜條件與用眼需求來評估。

術前評估比術式更重要，角膜安全是關鍵

在決定手術方式前，完整的術前檢查是不可或缺的一環。德昌眼科診所院長林昌平指出，透過角膜地圖儀等檢查設備，可評估是否存在圓錐角膜風險，並確認角膜厚度是否足以進行雷射矯正。

他提醒，有些潛在風險並非一般檢查就能察覺，必須仰賴精密儀器與醫師經驗判斷。術前評估的目的，不只是「能不能做」，而是「怎麼做才安全、穩定」。

全飛秒與精準切削，為什麼差一點就差很多？

隨著技術進步，部分全飛秒雷射系統能進行虹膜定位與散光軸度追蹤，並以低熱能高速雷射進行切削，降低組織發炎與水腫的機率，有助於視力穩定恢復。

謝宏義醫師表示，近視雷射真正的關鍵，在於對角膜切削量的精準控制。「能多保留 10 或 20 微米的角膜厚度，對角膜長期結構穩定性就有明顯差異。」尤其是夜間瞳孔較大的族群，若光學區設計不足，容易出現夜間眩光，因此雷射範圍是否涵蓋實際瞳孔使用區間，會直接影響術後視覺品質。

進階 PRK 與術後照護，適合誰、又該注意什麼？

林昌平院長也分享，傳統 PRK 已進階為 TransPRK，透過全電腦設定、零接觸方式完成手術，減少人為操作，對於感染風險與角膜保留都有優勢。特別適合從事可能有眼部撞擊風險的族群，如柔道、拳擊等運動員。

不過，他也提醒，TransPRK 在表皮修復期間，可能出現短暫刺激感、流淚或不適，約一至兩天，需有心理準備。術後照護同樣重要，包括避免揉眼、減少劇烈運動、外出配戴太陽眼鏡防護紫外線，家中若有寵物，更要留意毛髮進入眼睛的風險。

至於民眾常擔心的乾眼問題，謝宏義醫師補充，任何眼表手術都可能短暫影響淚液分泌，但透過人工淚液補充與良好用眼習慣，多數人在一至兩個月內可逐漸恢復穩定。

專業評估，才是選對近視雷射的第一步

近視雷射並非「一種手術解決所有問題」，而是需要結合完整檢查、醫師經驗與個人生活型態，量身選擇最合適的方式 。做好術前評估、理解各術式特性，才能讓視力改善不只清楚，還能長久穩定。

文／楊依嘉 圖／楊紹楚 影音／黃子軒