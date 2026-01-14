近視雷射技術解析：醫學中心升級標準，眼科醫師解析 Q 值導引與術中 OCT 的差異與優勢

近視雷射手術在臨床應用已行之有年，醫學界持續關注其安全性與穩定度。近年隨著雷射技術成熟，例如新一代全飛秒雷射技術，具備 Q 值導引的個別化設計與術中即時 OCT 掃描，反映出近視矯正技術正朝向更科學化與個別化的方向發展，近視雷射正式邁入以「眼睛條件為核心」的精準時代。

從 LASIK 到全飛秒：小切口，概念大不同

亞東紀念醫院眼科部主任張淑雯指出，現行近視雷射已能結合不同雷射技術，讓手術方式更成熟且細緻。以全飛秒雷射為例，是直接利用飛秒雷射在角膜內部製作透鏡，再透過極小切口取出，不需要掀開角膜瓣。

「全飛秒雷射可以想像成『小切口的 LASIK』，傷口較小、結構更單純，對角膜的干擾相對少。」張淑雯醫師說明，這也是近年不少民眾關注全飛秒手術的重要原因之一。

術後乾眼與恢復期：正常反應，但需事前評估

即使手術技術進步，術後仍可能出現短期不適。張淑雯醫師提醒，全飛秒手術會切割到角膜內部神經，術後初期出現乾眼屬常見情況，恢復時間因人而異。

「有些人一到三週就改善，也有人可能需要一到三個月，甚至更久。」他補充，短期視力波動也可能與角膜水腫有關，需等待消退後才會穩定。這些差異，其實都與術前眼睛狀況與評估密切相關。

術前檢查是關鍵：不是每雙眼睛都適合雷射

許多民眾只關注術式選擇，卻忽略術前檢查的重要性。張淑雯醫師指出，在完整檢查中，常會發現患者自己未察覺的眼部問題，例如潛在青光眼、早期白內障，或高度近視造成的視網膜裂孔。

「如果有角膜疾病、乾眼狀況嚴重，或全身狀況控制不佳，通常會建議暫緩手術，先處理其他問題。」她強調，雷射手術並非越快越好，而是越安全越好。

客製化與穩定度：科技輔助下的精準手術環境

在設備選擇上，衛生福利部台北醫院眼科主任林人傑分享，院內長期使用同一套飛秒雷射系統執行白內障與角膜手術，看重的是功能整合與穩定表現。

他說明，透過角膜 Q 值引導技術，能依據每個人獨一無二的角膜弧度進行客製化設計，降低術後高階像差的影響；而術中即時 OCT 3D 掃描，則能讓醫師清楚掌握角膜各層結構，避開異物或疤痕區域。

此外，中央定位與眼球追蹤系統可在患者緊張、眼球微動時自動修正對焦，提升整體手術穩定度。林人傑醫師也提到，對於曾長期配戴角膜塑型片或高度近視者，只要角膜條件允許，透過完整評估與合適設備，仍可在安全範圍內規劃手術。

近視雷射手術的安心來自完整流程，而非單一術式

過去，醫學中心因術前檢查項目繁多、評估流程嚴謹，常被視為民眾就診上的「時間成本劣勢」。如今，部分醫學中心特別設立近視雷射專門門診，將完整檢查與一般眼科門診分流，不僅避免影響其他患者看診，也讓有需求的民眾能在同一體系內，獲得更周全、不中斷的專業評估與追蹤。

當設備升級、流程優化、專科整合同時到位，醫學中心的「嚴格」，反而成為近視雷射安全感的最大來源。選擇具備完整醫療體系與專業團隊的醫療單位，讓評估回歸專業，才能在追求清晰視力的同時，也替雙眼多留一份長遠的安全保障。

文／劉一璇 圖／楊紹楚 影音／黃子軒