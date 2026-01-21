近視雷射會復發、乾眼或眩光嗎？眼科醫師揭關鍵評估與術後保養重點

戴眼鏡慢跑時起霧、旅遊戴隱形眼鏡卻乾澀不適，是許多近視族的日常困擾。近視雷射，彷彿是一張「擺脫眼鏡」的門票，但也伴隨不少疑問：會不會失敗？乾眼會不會更嚴重？夜間視力是否受影響？隨著雷射技術進步，近視雷射早已不是單一手術選項，而是一套需要精密評估、長期照護的醫療決策。

近視雷射不只是「把度數打掉」

台中微笑眼科診所謝宏義醫師指出，早期近視雷射併發症，多與角膜瓣製作有關，因此現代手術的核心目標，已轉為「傷口更小、恢復更快、對乾眼影響更低」。他強調，近視雷射並非單純消除度數，而是透過術前完整檢測，找出眼球原本就存在的光學不完美之處，再加以修正，讓視覺品質更接近理想狀態。

不過，術後恢復並非人人相同。乾眼體質、傷口癒合速度、用藥與回診配合度，都會影響結果。視力清楚只是開始，真正的關鍵在於長期照護。

不是每雙眼睛，都適合同一種雷射

全台最早引進全飛秒技術的台中微笑眼科院長陳永煌醫師，長期推動「全術式評估」概念。他形容 Smart Pro 系統就像導航系統，透過虹膜定位與精密導引，提升矯正準確度。

陳永煌醫師表示說明，全術式的意義在於，醫師能依照個人度數、角膜厚度與生活需求，選擇合適的方式，包括 PRK、LASIK，或透鏡取出術（KLEX）。以 Smart Pro 為例，透鏡設計更薄、光學區可放大至 8 毫米，有助於涵蓋夜間放大的瞳孔範圍，讓夜間與白天視力同樣穩定。

雷射只是開始，保養才是長久之道

許多人最擔心的三件事：度數會不會回來？乾眼會不會更嚴重？夜間會不會眩光？謝宏義醫師指出，雷射手術能修正當下的度數，但無法阻止未來用眼過度。若長時間盯螢幕、睡眠不足，仍可能讓近視再次增加。

陳永煌醫師也補充，術後需要二次修正的比例其實非常低，但關鍵在於病人是否落實生活保養。他直言：「醫師負責把手術做好，後面的維持，靠的是病人自己。」

近視雷射，與老花並不衝突

許多人疑惑，是否該等老花一起處理？謝宏義醫師解釋，不論是否近視，每個人都會老花。做完近視雷射後，等同於回到「沒有度數的狀態」，40 多歲後仍可能需要面對老花問題。

差別在於選擇的時間點。愈早接受近視雷射，就能愈早享受不被眼鏡綁住的生活；而隨著技術成熟，即使中年族群，也能透過保留部分近視度數，兼顧看遠與看近的需求。

看得清，不只是技術，而是信任與評估

無論是醫師親自為家人操刀，或在術前先處理乾眼、視網膜問題，再討論是否適合雷射，都反映一個核心原則： 近視雷射不是「一定要做」，而是「適不適合做」 。

眼睛會隨時間老化，但透過正確評估與合適選擇，能讓視力老得慢一些、穩定久一些。找對經驗豐富的醫師，了解自己的眼睛條件，才是真正看得清楚、也看得長久的關鍵。

文／楊依嘉 圖／楊紹楚 影音／黃子軒