近視雷射4.0客製化時代來臨，諾貝爾眼科優化參數導入 SMILE Pro 3.0，還有專業團隊為患者提供最好的醫療品質。(圖：諾貝爾眼科提供)

隨著用眼型態改變與高度近視人口增加，全球視力矯正技術正快速演進，從「傳統眼鏡」、「隱形眼鏡」、「雷射視力矯正」，到近年備受關注的「植入式隱形眼鏡（ICL）」，視力矯正醫療正式邁入被稱為「第四波視力矯正革命」的時代。

「雷射視力矯正 4.0 」全術式、客製化儀器，(圖：諾貝爾眼科提供)

雖然已經進入「第四波視力矯正革命」的時代，然而在原本第三波「雷射視力矯正」革新中，諾貝爾眼科不僅引領「雷射視力矯正從1.0到 4.0 」客製化時代來臨，(如全光波LASIK4.0、SMART TPRK4.0、SMART Pro 4.0)，另將SMILE Pro 2.0優化參數導入AI升級為SMILE Pro 3.0 全飛秒近視雷射，成為台灣眾多眼科醫療機構中的領航先驅之一，並持續推動視力矯正從「單一術式」邁向「全眼、全術式、全方位的客製化醫療」，給民眾「雷射視力矯正」的多元選擇。同時，面對高度近視或角膜條件受限族群，諾貝爾眼科亦宣布，預計於 2026 年導入SMILE Pro 3.0與新一代植入式隱形眼鏡4.0，進一步擴展視力客製化矯正的選擇。

IOL Master 700 」與「VM800 」儀器搭配優化升級SMILE PRO3.0(圖：諾貝爾眼科提供)

台灣眼視光醫學會理事長張朝凱教授：指出「不管第三波雷射視力矯正4.0與第四波植入式隱形眼鏡4.0，代表視力矯正已邁向客製化，根據個人條件與生活需求，為患者打造專屬且長期穩定的視覺品質。」諾貝爾眼科這次導入SMILE Pro 3.0 AI 智能能學習醫師經驗，彰化諾貝爾眼科院長齊育殿醫師表示:除了原有的「近視雷射矯正4.0」，諾貝爾眼科優化參數導入AI升級為 SMILE Pro 3.0 技術，象徵近視雷射正式邁入「AI 輔助臨床決策」的新階段。

高雄岡山諾貝爾眼科執行院長 陳冠博醫師:SMILE Pro 3.0 最大特色，在於將醫師近期臨床經驗與手術數據系統化導入，透過 AI 智能演算法優化雷射參數設定，使手術過程更精準、更穩定，進一步提升術後視力品質。台北站前諾貝爾眼科院長林宜鴻醫師也解釋，SMILE Pro 3.0 的導入，代表近視雷射不再只是「設備搭配醫師技術」，而是進化為結合 AI、大數據與醫師專業判斷的智慧醫療模式。台中公益諾貝爾眼科院長 羅育倫醫師說，透過設備優化與 AI 學習雙軌並進，可有效提升術後視力清晰度、視覺穩定性與夜間視覺品質，讓整體術後恢復表現更佳；並為未來 SMILE Pro 4.0（支援遠視與老花矯正） 奠定關鍵基礎。

除了引進最新技術設備外，專家也呼籲：選擇 4.0 技術，更要選擇專業團隊，高雄五福諾貝爾眼科院長 粘靖旻醫師提醒，民眾在選擇屈光視力矯正時，應重視完整評估與多元選擇，優先考量具備全術式、全方位、多機種整合能力的醫療團隊，並與醫師充分討論最適合自身條件的客製化方案，才能在安全前提下，獲得長期穩定且高品質的視覺表現。