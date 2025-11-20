近視雷射4.0客製化時代來臨 諾貝爾眼科 引領第四次視力革命

【警政時報 司徒／臺北報導】諾貝爾眼科從『傳統眼鏡』、『隱形眼鏡』、『雷射視力矯正』到『植入式隱形眼鏡』，全球視力矯正技術正邁入「第四次視力革命」。其中象徵「第三次視力革命」的『雷射視力矯正』與第四次視力革命的『植入式隱形眼鏡（ICL）』技術，也同步進入 4.0 新世代。

醫師介紹說明SMART 系列 4.0 最大的進化，是從設備導向走向全眼客製化。(圖/業者 提供)

所謂 4.0 時代，核心精神即為『全眼客製化醫療科技』。在雷射視力矯正領域，4.0 代表『術後恢復快、AI全自動定位、雷射精準手術與全眼客製掃描』等特性，不但更符合患者的使用情境，也讓矯正方式不再侷限單一術式，而是依據患者角膜厚度、度數、散光型態與生活需求，量身打造的最佳視力矯正方案。

台灣眼視光醫學會理事長張朝凱教授表示：「4.0全眼客製化的矯正技術」，不再侷限只有單一選擇，而是根據個人條件與生活情境需求，打造專屬的視力清晰方案。在『雷射視力矯正』方面，諾貝爾眼科率先導入並整合 SMART 與 LASIK 系列最新 4.0 技術，包括 SMART PRO 4.0、SMART T-PRK 4.0及全光波LASIK 4.0 近視雷射。至於『植入式隱形眼鏡』 ，4.0產品『Eyecryl Phakic IOL』新一代高度近視解決方案。無論是第三次視力革命『雷射視力矯正』或第四次視力革命『ICL植入式隱形眼鏡』，台灣都即將進入4.0視力矯正 新時代。

敦南諾貝爾眼科院長胡自得醫師說SMART Pro 4.0、SMART T-PRK 4.0，整合 AI 精準定位、全域動態追蹤與全眼生物分析，打造更精準、更安全、更客製化的近視雷射 4.0 技術平台。SMART 系列 4.0 最大的進化，是從設備導向走向全眼客製化，可依患者角膜厚度、散光類型、眼球結構量身訂製，可大幅提升手術安全性與術後視覺品質，符合患者的生活使用情境。

醫師表示「全光波LASIK 4.0 」透過光跡追蹤技術，模擬 2,000 條光線建立數位眼球雙胞胎。(圖/業者 提供)

林宜鴻醫師指出，「全光波LASIK 4.0 」透過光跡追蹤技術，模擬 2,000 條光線建立數位眼球雙胞胎，依據患者眼睛角膜條件、職業需求與生活習慣，量身打造客製化方案。

「全光波LASIK 4.0 」近視雷射採用最新Sightmap全方位的眼睛掃描儀器，透過光跡追蹤技術，模擬 2,000 條光束建立專屬的虛擬3D眼球模型(數位眼睛雙胞胎)，透過這個客製化模型，醫師可以規劃出精準的治療流程，不僅能矯正視力，還能處理更細微、複雜的視覺問題。

台灣眼視光醫學會理事長張朝凱教授表示， 期盼民眾在選擇屈光視力矯正的選擇時，可以多方專業評估諮詢，選擇以『全術式、全方位、多機種』的客製化矯正技術優先，並與醫師討論最適合自己的客製化視力矯正方案，才能享有安全、精準且舒適的視覺品質，迎接 4.0 客製化新視界來臨。

