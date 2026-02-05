近視一旦發生難逆轉！6-12 歲為控制度數黃金期，眼科醫授延緩惡化秘訣

研究顯示，台灣大學生近視盛行率已達 38%，其中相當比例在國小階段即開始近視。眼科醫師指出，近視一旦發生不會自行消失，若未在兒童眼球快速發育期介入，眼軸持續拉長，未來不僅度數回不去，更將大幅提高視網膜剝離、黃斑部病變甚至失明風險。

學齡期度數增加快速，高度近視提升眼疾風險

台大醫院眼科部主治醫師張逖文指出，6-12 歲球正快速發育，是控制近視的關鍵黃金期，若放任近視惡化，眼軸一旦拉長便難以逆轉。以台灣學童為例，未接受控制的國小、國中生每年約 75-100 度，高中每年增加 50-75 度，大學生每年增加 25 度，此時常常已是高度近視。

依世界衛生組織定義，近視超過 500 度即屬高度近視。未配戴眼鏡矯正時，500 度近視者的裸眼視力約僅 0.03，已達失明標準，除了影響視力外，眼軸過度拉長也會造成眼球結構改變，包括視網膜與脈絡膜變薄或視網膜裂孔，增加日後演變成白內障、青光眼、黃斑部病變風險，這些病變風險即使透過雷射手術消除度數，也無法消除。

如何延緩近視惡化？治療＋生活型態缺一不可

張逖文表示，雖無法逆轉近視度數，但至少要延緩惡化速度，臨床上常設定每年近視增加不超過 50 度、眼軸長度增加少於 0.2 毫米的目標，以有效降低未來高度近視的機率。

在治療策略上，低濃度散瞳劑被視為目前證據力最強的藥物選項，已證實可同時減緩度數加深與眼軸拉長，惟可能有畏光、看不清楚的副作用；角膜塑型片則於夜間配戴，透過暫時改變角膜弧度，降低白天時的近視度數，但需注意塑型片本身的清潔、殺菌與保存，以防造成眼角膜感染、角膜潰瘍。此外，特殊設計的眼鏡或隱形眼鏡，利用光學原理改變影像落點，也成為近年重要的輔助工具。

除了跟眼科醫師討論各種控制近視的治療方式外，張逖文建議，每天至少 2 小時的戶外活動可有效延緩近視惡化，對尚未近視或剛出現度數的學童尤其關鍵；避免長時間近距離用眼，應每 30 分鐘休息 5-10 分鐘，減少近視帶來的危害。

文／周佩怡、圖／巫俊郡