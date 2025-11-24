近親禁婚放寬 醫示警風險：萬萬不可

▲立法院提出研析報告，建議將旁系血親的禁婚範圍限縮至四親等內，醫師則持反對意見。（示意圖／取自自 Unsplash ）

[NOWnews今日新聞] 立法院法制局提出「近親禁婚規定之相關法制問題淺析」的研析報告，建議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至「四親等」內。但醫師認為「萬萬不可」，過去在表兄弟姊妹結婚的問題上，就有許多「畸形兒」出生，這對少子化並沒有幫助，且會浪費許多健保費用。

茂盛醫院生殖醫學中心院長李茂盛提到，將六親等改為四親等的事件，以過去有表兄弟姊妹結婚的狀況，後續生產時發現「畸形兒」出現，這對台灣社會而言是不好的，也會浪費許多健保費用。

李茂盛指出，根據目前看到的，近親結婚對少子化一點幫忙都沒有，且少子化問題並不在此。

李茂盛說，要解決少子化，除了托育政策要加強，補助計畫也要更為優化，還有婚戀問題，鼓勵年輕人早點結婚，這類的鼓勵政策都出來。醫師強調，立法要長遠，且要周全不能變來變去，避免對台灣社會造成紛亂。

