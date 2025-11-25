近親禁婚若限縮至四親等差別為何？ 學者、醫師說法一次看

立法院法制局近日提出一份議題研析報告，以日前有民眾結婚後，發現夫妻二人為旁系血親六親等，遭依《民法》第983條判定婚姻無效為例，建議主管機關研議，將旁系血親禁婚範圍，由現行的六親等適度限縮至四親等以內，以符社會現況。

四親等、六親等差別為何？

中正大學法律學系教授施慧玲解釋，計算親等方式是先往自己上面的輩分計算，算到與對方同源的長輩後再往下計算，例如自己與兄弟姊妹為相同父母，親等計算時先從自己往上算到父母，再往下算到手足，即為旁系血親二親等；與堂（表）兄弟姊妹之間，則要向上回溯兩輩到相同的（外）祖父母、再向下兩輩到堂（表）兄弟姊妹，因此即為四親等。也就是說，若根據法制局建議由六親等放寬至四親等，即使未來修法通過，堂（表）兄弟姊妹之間仍屬不得結婚的範圍。

限縮近親結婚有什麼考量？

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，法律上禁止近親結婚的原因之一，是擔憂導致較高的遺傳疾病機率。這是因為有些遺傳疾病原屬隱性基因，但在近親結婚之後，就會增加子女同時帶有兩個隱性基因的機率，使遺傳疾病發作機率上升。

黃建霈指出，各國因此對於近親結婚都有一定的規範，但做法不盡相同。雖然以現在醫學進步的情況，有一些遺傳性疾病可以透過檢查發現，但並非所有遺傳性疾病都可以在產檢過程中發現。

常見的染色體隱性遺傳疾病像是地中海貧血，若父母兩方都帶有此基因，就會導致小孩重症機率變高，其他還有如脊髓性肌肉萎縮症 （漸凍人）、 眼睛皮膚白化症 （白子）、龐貝氏症及威爾森氏症等疾病。

黃建霈認為，近親結婚對遺傳疾病的影響在科學研究上尚無定論，有些研究認為會稍微增加機率，但也有學者認為影響不大；不過若以醫學角度合理推測，一般產檢發現嬰兒畸形的機率約2%至3%，四親等以內近親結婚大概會增加一倍的發現機率，即大約4%到6%。

施慧玲說，過去有關近親結婚的修法，考量的點包括優生學及傳統人倫，雖在討論時會比較他國作法，但不同國家仍有其文化差異。在無遺傳性疾病的顧慮下，相關修法會朝向越來越開放的方向前進。

《民法》結婚修法歷程（圖／截自法務部）

若進一步檢視《民法》修法歷程，過去最多曾限制八親等內的旁系血親皆禁婚，且有更嚴格的輩分、堂表等相關規定，直到1998年修法之後，才修改為現行六親等之內禁婚限制。

法制局還提出哪些修法爭點？

法制局報告指出，近親禁婚的考量，通常是因倫常名分因素，且生育後代也非婚姻唯一考量，現行法規是否仍符合現代思潮值得商榷；另外，報告也提及，現行作為同性婚姻法源的《釋字第748號解釋施行法》中，有關同性伴侶之永久結合關係，僅禁止旁系血親四等內成立，可能有違平等原則。

若以報告最初所舉遭判定婚姻無效之民眾為例，則當事人可能會因此面臨繼承權、財產分配等權益喪失，且子女亦可能成為非婚生子女。對此，報告建議將違反近親禁婚規定之法律效果，自現行「婚姻無效」改為「得撤銷」。