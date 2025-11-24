近親結婚擬「解禁」4親等內 名醫轟：少子化問題不在這！ 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

近親結婚禁令即將解禁嗎？立法院法制局建議，近親結婚限制應從六等親放寬至四等親，讓民法限縮禁婚親等條法要不要修法，再掀討論。國內不孕症治療專家、婦產科醫師李茂盛今（24）日強調，少子女化問題不在這裡！立法應周全，變來變去，只會造成台灣社會更加混亂，何況過去經驗，表兄弟姐妹結婚常發現很多畸形兒。

現行《民法》第九八三條規定，不得結婚的親屬，包括旁系血親在六親等以內；旁系姻親在五親等以內。但隨著少子女化成為國安危機，立院法制局最新提出研析報告，研議將旁系血親禁婚範圍限縮至四親等以內。

李茂盛表達反對意見，他說，臨床經驗，以前所謂的表兄妹結婚，最後在生產的時候，常發現到有很多的畸形兒出現，這對台灣社會來講是不好的，而且會浪費很多健保費用。

李茂盛強調，立法要長遠、要周全，不能變來變去，否則只會對整個台灣社會，造成更加混亂的現象。

李茂盛直言，鬆綁結婚的親等限制，對少子女化一點幫忙都沒有！事實上，連現行的近親結婚規定六等親以內，都沒有效益了，因為少子女化的問題並不在這裡。想要解決少子女化問題，政府該做的是加強托育政策、補助計畫更佳優化才是正途。

李茂盛說，此外，婚戀的問題，如何鼓勵年輕人能夠早一點結婚，增加結婚意願，才是解決少子女化主要的辦法，該用政策鼓勵措施來達成目的。

