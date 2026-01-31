近親變怨鄰！舅半夜甩門、鐵鎚敲牆 害外甥崩潰判賠3萬

基隆一對甥舅比鄰而居，卻為了噪音問題不惜對不通堂，法院依鄰居「半夜常聽到敲鐵聲」等證詞，判舅舅要賠償外甥3萬元精神慰撫金。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕雖說「遠親不如近鄰」，但基隆市一對住處相鄰的舅甥卻因噪音紛爭徹底撕破臉，連警察也束手無策。外甥指控，住在隔壁的舅舅長期在半夜甩力自家鐵門，甚至用鐵鎚瘋狂敲擊兩家共同壁等方式製造噪音，導致他身心俱疲。基隆地院審理後，依鄰居「半夜常聽到敲鐵聲」等證詞，認定舅舅行為已嚴重侵害「居住安寧權」，判決舅舅應賠償外甥3萬元。

判決指出，這對舅甥住在基隆暖暖區某公寓一樓，彼此相鄰，長期以來鄰居關係不睦。外甥主張，舅舅自2024年起就在後院製造噪音，他曾忍無可忍聲請家暴保護令獲准，當時舅舅一度收斂；未料，自去年3月起，舅舅故態復萌且變本加厲，每天高達10餘次用力甩自家鐵門製造噪音，連凌晨1點到5點的睡眠時間也不放過。

外甥控訴，舅舅即便在保護令期間仍無視法令，甚至在去年7月底凌晨，直接拿鐵鎚對著兩家相連的牆壁「砰砰」猛敲。雖然多次報警求助，但警方一離開，惱人的噪音隨即再起，外甥憤而聲請延長保護令，並向法院提出民事訴訟，向親舅求償50萬元的精神慰撫金。

舅舅在庭訊時則全盤否認，辯稱自己睡覺時並未聽到任何聲音，更稱外甥提出的照片只是住家外觀，不能證明是他製造噪音。不過，住在外甥2樓的鄰居黃男出庭證實，從去年3月開始，半夜確實經常聽到敲牆、敲鐵的巨大聲響，「聲音真的很大，我還被吵到跑去後陽台查看到底是誰在敲」。黃甚至表示，暖暖派出所警員為此都來過很多次了。

法官審理認為，兩家住處相鄰且共同壁相連，一人製造噪音，鄰居必受波及。依黃證詞，該噪音已干擾到其他住戶並多次驚動警力，顯見已超越一般社會生活所能容忍的程度，審酌兩家本為親戚卻鄰里失和，舅舅不顧居住安寧之行為情節重大，最終判決舅舅應賠償3萬元，其餘求償駁回。本案仍可上訴。

