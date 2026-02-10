近足月孕婦急性盲腸炎 剖腹併盲腸手術助母嬰平安

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣懷孕39週孕婦腹痛前往大千醫院急診，診斷為急性盲腸炎，因胎兒已近足月，經婦產科與一般外科合作緊急進行剖腹生產併盲腸切除手術，順利產下男嬰，產婦術後恢復良好。

大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺今天分享這起案例說，這名26歲孕婦懷孕39週，懷孕期間產檢一切正常，卻在足月前夕發生持續2天腹痛，經檢查發現白血球數值異常高達1萬8360（正常值約4000至1萬）但體溫正常，且無明顯子宮收縮、子宮頸未擴張、胎心音正常。

然而腹部觸診時發現，孕婦右下腹有明顯壓痛及反彈痛，高度懷疑是急性盲腸炎，當下立即安排腹部電腦斷層檢查，並會診一般外科主任劉信誠共同評估，經跨科團隊討論並與孕婦及家屬溝通後，決定執行緊急剖腹生產併盲腸切除手術。

林敬旺說，手術中發現盲腸已嚴重腫脹化膿，瀕臨破裂邊緣，腹腔內更已有約100毫升的膿樣腹水，情況危急，所幸醫療團隊妥善保護手術傷口，避免污染的情況下，順利接生寶寶，同時完成盲腸切除手術。產婦順利產下男嬰，術後接受抗生素治療，恢復良好、平安出院。

林敬旺進一步說明，懷孕期間併發急性盲腸炎的處理相當複雜，必須同時考量孕婦及胎兒的安全，治療方式也會依懷孕週數不同而有異，未達胎兒可存活週數時，會優先執行緊急盲腸切除手術，術後追加抗生素治療並繼續懷孕，但須密切監測胎兒狀況，因為可能併發菌血症，導致子宮內胎兒感染，甚至可能造成胎死腹中。

若胎兒達28至34週可存活但仍屬早產週數時，需審慎權衡孕婦與胎兒的安全，由跨科團隊共同評估最佳處置時機與方式，在考慮早產兒風險與子宮內胎兒感染風險之間做出最適切的決策；胎兒已近足月，則可考慮同時執行剖腹生產及盲腸切除手術，確保母嬰安全。

林敬旺提醒，孕婦若出現持續腹痛，特別是右下腹疼痛、噁心嘔吐等症狀，應立即就醫檢查，切勿輕忽。急性盲腸炎若未及時處理導致破裂，可能引發腹膜炎、敗血症等嚴重併發症，對孕婦及胎兒都有生命威脅。（編輯：張銘坤）1150210