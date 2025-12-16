近距離槍殺昔日好友棄屍工業區 天道盟惡煞遭羈押禁見

盧姓男子因金錢糾紛與鄭姓男子反目，14日中午開槍殺死鄭男，遭檢方聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

基隆市14中午發生槍擊命案，34歲鄭姓男子遭開槍射擊，陳屍大武崙工業區的轎車內，遺體於15日上午被發現，警方獲報後展開追查，鎖定33歲盧姓男子涉案並將他逮捕，檢方複訊後認定其犯罪嫌疑重大，且所犯為重罪，向法院聲請羈押獲准，同樣在場的林姓男子則是6萬元交保，相關案情仍須釐清。

據了解，鄭、盧都是幫派分子，皆隸屬天道盟同心會，2人相識多時，過去還是好友，後疑似因金錢糾紛反目，鄭曾嗆聲要對盧開槍，雙方於14日中午約出談判。

盧男找來林男同行，雙方開車到談判現場，盧則坐上鄭男的副駕駛座，但雙方一言不合、越吵愈烈，盧一氣之下竟拿起隨身攜帶的改造手槍朝鄭男連開2槍，鄭男胸腔右側中彈，身受重傷但仍有生命跡象，盧卻沒有立刻送醫，反而將他搬到後座，試圖掩人耳目便離開，盧最終喪命，遺體則於15日上午被發現。

警方獲報後展開調查，以車追人鎖定盧男將其逮捕，還在盧男家中查扣疑似涉案手槍，訊後依殺人等罪嫌移送基隆地檢署，檢方複訊後，認為盧涉犯殺人殺人重罪，有逃亡之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見，另命林男6萬元交保。

基隆地院召開羈押庭後認定，被告盧男涉犯刑法殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例非法持有手槍及子彈罪嫌，有檢察官提出之相關事證在卷可佐，足認其犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有事實足認為有逃亡及串證之虞，非予羈押顯難進行追訴，核有羈押之原因及必要性，依刑事訴訟法之規定裁定羈押，並禁止接見通信及收授物件。

