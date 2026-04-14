近距離觀察～被中國國台辦列的「台獨頑固份子」 教育部長鄭英耀與澎湖孩子一起學習動手做

文/張弘光

這次教育部長鄭英耀回澎湖訪視澎湖各學校學生學習，有機會近距離採訪部長。中午還獲邀與部長一起到花菜干餐廳品嚐澎湖古早味的料理，對這位會上台用澎湖腔的台語合橫國小孩子吟唱褒歌，很喜歡吃魚，偏愛花菜干炒肉絲的澎湖旅外優秀子弟，卻被中國國台辦列「台獨頑固份子」教育部長有種很特別的印象。

與陳光復縣長同齡鄭英耀部長，他說父親是澎湖案山人，但他是在高雄出生長大的澎湖人。鄭英耀曾經在嘉義縣竹崎鄉光華國小任教，服兵役後分別在彰師大、高師大取得學士及碩士學位，再於國立中山大學任教並在同時攻讀政治大學博士學位，歷任中山大學校內教育研究所所長、學務長、社會科學院院長、行政副校長、校長，以及高雄市政府教育局局長。其研究專長是教育心理學、創意思考教學、教育行政與組織管理以及教育測驗與評量。

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由於鄭部長出社會第一份教職是國小老師， 昨天在訪視合橫實小與中正國小時，部長很開心與孩子們互動，部長喜歡勇於表達意見的孩子，他聽完孩子去馬來西亞做國際交流的報告後，他還會加碼問孩子此行的感受？當孩子回達很自然流暢時，他會開心的拍手鼓勵孩子。

鄭英耀部長參訪各校時，沒有長篇的演講訓話，除了傾聽校長們的報告外，他更喜歡跟孩子們一起動手作。他在合橫國小與孩子做海廢創作，在中正國中跟學生一起做章魚燒，在中正國小美術班跟孩子一起畫「肪片龜」。

在馬公高中參觀深耕海洋與藝術教育時，曾經在高雄市教育局長任內倡導帆船運動的鄭英耀部長，當場問一位看起來會划獨木舟的學生，當你的獨木舟在大海中翻覆時，要如何自救？孩子回達讓他很滿意時，鄭英耀部長還回頭跟石仲哲校長稱讚說：他一定是獨木舟好手。

教育部長鄭英耀這次花一整天的時間親訪故鄉澎湖，與孩子們和第一線教育工作者面對面對話，鄭部長：AI素養的核心是培養孩子「主動性」。他認為未來教育必須要教導孩子具備「自學快、問問題、瞭解人、敢創新、敢抉擇」的特質，才能與未來世界接軌。他在澎湖自己跟孩子們學習一起動手！

編按:（本文轉載自《貝傳媒》)