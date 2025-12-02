近距離連開16槍殺遛狗男！死者百日前槍手身分曝光 已潛逃出境遭通緝

高雄51歲羅姓男子8月在遛狗時被槍殺，檢警追查百日終於鎖定槍手身分並發布通緝。（圖／翻攝畫面）

高雄市左營區8月22日清晨發生槍擊命案，51歲羅姓男子當街遭連開16槍，身中5槍後身亡，犯嫌行兇後駕車逃逸，並在案發地點外11公里棄車，檢警在追查百日後，層層比對終於鎖定槍手是新北市27歲楊云豪，而他已潛逃出境，檢方則發布通緝。

8月22日清晨6時許，文學路突傳連續槍響，兇嫌近距離對著羅男連開16槍，羅頭、頸和腹部中彈、當場死亡，在現場留下大片血跡，場面怵目驚心，附近民眾見狀連忙報警。

警方趕抵後立即封鎖現場，調閱監視器後鎖定白色自小客車犯案，在案發後1小時找到作案車輛，但該車被棄置田邊，還遭焚毀滅證，製造斷點增加警方辦案難度，檢警追查近百日才鎖定槍手為楊云豪。

而楊男過去在新北曾是討債集團打手，還在詐團擔任車手，又曾因砸海產店被逮，在道上並不出名，與高雄也沒有淵源，疑似是「收錢買命」的槍手，他則已潛逃出境，檢方則在11月28日發布通緝，相關案情仍須釐清。

