近距離連開2槍！美移民官擊斃37歲女 川普逆風挺：她是暴徒

一名37歲女子遭移民暨海關執法局（ICE）官員開槍擊斃，執法人員事後聲稱是「正當防衛」。（示意圖／翻攝自Pexels）





在美國總統川普（Donald Trump）強化打擊移民政策之際，明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）近日爆發一起引發公憤的槍擊事件。一名37歲女子遭移民暨海關執法局（ICE）官員開槍擊斃，執法人員事後聲稱是「正當防衛」，但隨著事發畫面曝光，當地市長直言這種說法是「胡扯」，引發輿論譁然。

根據外媒《WGN-TV》報導，受害女子為蕾妮・妮可・古德（Renee Nicole Good），事發地點位於市中心以南、聯邦探員近期展開行動的區域。她在一次交通攔查中中彈身亡。

目擊影片顯示，一名官員走向停在馬路中央的紅褐色休旅車，要求駕駛開門並拉扯車門把手。隨後車輛開始前進，站在車前的另一名ICE官員隨即拔槍，近距離朝車內至少開了兩槍，並在車輛逼近時跳開。接著休旅車失控衝向路邊停放的兩輛車，最終停止，現場民眾驚呼連連，不斷爆粗口表達震驚。

古德中彈後，緊急醫療人員立即到場搶救，車內可見血跡，副駕駛座上還放著幾個填充玩偶。目擊者格蘭德爾（Lynette Reini-Grandell）表示：「她只是想開走，他們卻殺了她。」

古德的母親唐娜・甘格（Donna Ganger）也心痛指出，女兒當時「一定嚇壞了」，並形容她是自己認識過「最善良的人之一」，且「完全沒有參與任何抗議ICE行動的事情」。

市長怒轟ICE胡扯

明尼亞波利斯市長佛雷（Jacob Frey）在看過影片後氣憤表示：「他們已經開始試圖把這件事包裝成正當防衛。我親眼看過影片，我要直接告訴大家，那根本是胡扯。」

市議會也在聲明中痛批：「古德是我們城市的居民，當天只是外出照顧鄰居，卻死於聯邦政府之手。任何在我們城市殺害他人的人，都應被逮捕、調查，並依法嚴懲。」佛雷並要求ICE「立刻離開本市」。

不過，川普則在Truth Social發文表示：「尖叫的那名女子顯然是職業煽動者，而開車的女子行為非常失序，妨礙並抗拒執法，接著猛烈、蓄意且惡意地撞上ICE官員，該名官員似乎是出於自我防衛才開槍。」國土安全部長諾姆（Kristi Noem）也聲稱，古德當時「試圖開車衝撞執法人員」，因此ICE才開槍將她擊斃。

針對此事，根據外媒《ABC News》報導，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）已發布「警示命令」，要求州國民兵進入整備狀態，必要時可部署支援，同時呼籲民眾以「和平方式」表達抗議。

