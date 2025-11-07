「近零碳建築」是趨勢 內政部：將推公有新建築設置光電、老宅延壽減碳政策

內政部今日於台北科技大學舉辦「住的淨零綠生活」圓桌會議暨國際論壇。內政部提供



內政部長劉世芳今(11/7)日表示，強化國土韌性、因應氣候變遷挑戰，是內政部推動「近零碳建築」政策最核心的願景，包括公有建物設置光電、持續推動新建物面積達1000平方公尺以上設置太陽光電法制化，以及協助易成孤島地區及都會區建構能源韌性系統，確保災時維持民生、消防等基本電力。

劉世芳說，內政部也積極推動社會住宅及老宅延壽政策，像是在新建社宅外，透過政策引導釋出既有的空餘屋作為社會住宅，以減少新建工程所帶來的碳排；另外，老宅延壽取代拆除重建可減碳6至7成，未來將推動500棟4至6層集合住宅及透天老宅延壽工程，預估每年可減少35.5萬公噸二氧化碳排放量。

廣告 廣告

「近零碳建築」是未來趨勢，但民眾願意多付多少錢?內政部今日於台北科技大學舉辦「住的淨零綠生活」圓桌會議暨國際論壇，邀請日本及國內產官學界專家學者，從使用者角度，探討願付價格（Willingness to Pay）概念，如何將成本轉變為價值。

與會學者日本立命館亞洲太平洋大學教授山浦紘一指出，台灣與日本在住宅政策的發展與推動上，有許多相似的背景與挑戰，包括仰賴能源進口、高度都市化、面臨地震與颱風威脅等。日本為達成2050碳中和的政策目標，自2020年起，加強推動淨零耗能建築和淨零耗能住宅，發展的鈣鈦礦太陽能電池具可撓性、輕量與耐候性，將可易於安裝於淨零耗能建築(住宅)。

內政部表示，本次會議與論壇透過跨國經驗分享與跨部門討論，針對近零碳建築推動策略、能源效率與消費者行為、市場需求與支付意願等議題進行深度交流，深化近零碳建築在政策規劃、產業應用及社會認知層面的連結，未來將可作為強化近零碳建築政策的社會溝通基礎，提升國人生活轉型的意願與認知，共同打造永續、智慧與韌性兼具的建築環境與生活模式。

更多太報報導

韌性特別預算內政部編112.5億元 用於老屋修繕與設備升級2大主軸

老屋不耐震、新屋標準落後 專家籲導入日本柔性工法

工總潘俊榮：力挺危老都更「兩年立案、五年完工」 籲金融水龍頭全開