近２０年期待！斥資１３億大肚「藍色公路」延伸向上路今完工通車

此次華南路延伸向上路，特別於向上路增設近百米左轉車道，並同步規劃機車左轉專用。（記者陳金龍攝）

地方期盼近二十年的大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，歷經台中市府團隊努力，三十一日正式通車！由台中市政府副秘書長林育鴻主持完工通車典禮，全長一千八百六十四公尺、寬二十公尺的華南路自遊園路延伸至向上路，如同將藍色項鍊延長，串起大肚山脈，形成絕世美景；工程總經費斥資十三億二千六百萬元打通大肚山交通瓶頸，不僅紓解遊園路及中台路口長期壅塞，也兼顧行人安全與生態永續，成為居民期盼已久的重要建設。

林育鴻表示，大肚區華南路延伸工程完工後將暢通南屯與大肚間交通，紓解遊園路及中台路口長年壅塞問題，此次工程自遊園路延伸至向上路，是地方期待已久的重要建設。工程克服大肚山脈陡峭地形的挑戰，成功打通交通瓶頸，不僅有效改善當地壅塞情形，也強化大肚區與南屯區間的交通路網。

建設局長陳大田表示，地方期盼近二十年的「華南路延伸工程」終於順利完工通車，串聯大肚區與南屯區，意義重大，該工程全長一千八百六十四公尺、寬度達二十公尺，總經費達十三億二千六百萬元，是區域重要的聯外道路，未來可有效串聯向上路、遊園路及中台路，提供更便捷交通動線。由於工程位於山坡地，施工過程特別重視生態保育，經環評及生態檢核審查後，針對白鼻心、石虎、山豬等野生動物設置生態廊道及圍欄，兼顧交通建設與自然永續，展現市府用心與執行力。

建設局表示，大肚區華南路素有「藍色公路」美譽，此次延伸工程延續原有燈光意象設計。完工後，華南路將大幅提升大肚區通往南屯及市區的交通便利性，縮短車行時間，居民出入不必繞路，也充分展現市府「富市台中、行人安全」的施政願景，成為地方期待已久的重要建設。