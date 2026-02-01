近５０年梧棲納骨塔「強筋健骨」完成 中市府投入近千萬耐震補強

台中市民政局副局長彭岑凱近日前往視察補強成果，強調市府將持續以最高標準守護市民追思祭祀場域。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲納骨塔使用迄今近五十年，經評估鑑定需進行耐震補強，市府投入總經費九百九十七萬一千元，去年七月底完工。民政局副局長彭岑凱近日前往視察補強成果。

梧棲納骨塔於民國六十六年建成，為地下一層、地上七層的八角形建築物，使用迄今近五十年。因原耐震設計標準較低，經評估鑑定需進行耐震補強；市府投入總經費九百九十七萬一千元，於去年七月底完工。

彭岑凱表示，梧棲納骨塔設有七千三百九十七個櫃位，館內通道狹窄、動線複雜，耐震補強工程須在確保櫃位安全及維持既有服務不中斷的前提下推動。此次施工團隊克服空間受限與繁瑣工序等挑戰，落實安全維護、動線管理及施工品質控管，讓工程得以在兼顧民眾追思需求下如期完成。

生管處說，此次梧棲納骨塔改善工程採用外掛式速度型制震器作為補強方案，於一至四樓外牆各施作四處Type-A速度型制震器，提升耐震性能並強化整體結構穩定性。同時，針對一至六樓走廊外梁長期受海風侵蝕與鹽害影響，採碳纖維補強工法加固，降低劣化風險，並同步完成納骨塔內外全面油漆粉刷，改善外觀與防護效果，延長耐用年限。