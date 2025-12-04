近一年沒直播！柯文哲分享看守所故事惹淚

▲前民眾黨主席柯文哲睽違近一年，今（4）日晚間八點，和民眾黨主席在直播中進行談話。（圖／柯文哲YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，歷經一年多的看守所生涯後，目前交保出關；民眾黨主席黃國昌今（4）日早上宣布，將與柯文哲在晚間八點一同直播，引發熱議。而直播一開始，柯文哲就感性分享在看守所的故事，表示有管理員拿藥給他時，和他說「阿北加油」後哭了，也是因為這些支持，才能撐到現在。

直播一開始，柯文哲便和黃國昌分享在台北看守所的故事，他表示自己住看守所校醫社，因為監獄是24小時作業，所以每天輪班的管理員很多，給他藥都是從一個小窗戶，有天可能是來了新的管理員，送藥時竟特別把門打開。

柯文哲笑著表示，管理員一開門，就喊阿伯加油，「還沒講完他開始哭，我心裡面在想說，我關在這裡面，我是最需要被安慰的，結果我現在要安慰他，我說：『阿伯很好，阿伯沒有問題，你不要難過』」。

柯文哲直言，在那一年當中，他每次出庭、又被押回台北看守所，看到連下雨天，路上都很多人在喊「阿伯加油」，「我就在想奇怪，把我羈押禁見一整年，差兩天就一整年，竟然我沒有掛掉，其實還好，因為有很多人支持，所以我才可以撐這麼久。」

柯文哲指出，他上一次直播，還是到民眾黨中央委員會辭掉黨主席，所以有快一年沒講話了，也因為他一直以為快要出去，所以沒有買電視機，只有買報紙，但在傳統媒體上很少看到民眾黨的消息，都被大罷免和關稅議題佔據，黃國昌則接續向柯文哲報告接手民眾黨後的政績，氣氛溫馨感人。

