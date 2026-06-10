近一年狂飆84%！他買「這1檔」帳面翻千萬陷兩難 眾人吵翻：該下車？

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財經中心／王文承報導

一名網友分享，自己手中持有高達908張00929，至今帳面獲利已突破千萬元，卻也陷入「捨不得賣、又想獲利了結」的兩難。（示意圖／PIXABAY）

近期台股漲勢如虹，不少投資人荷包賺飽飽，ETF也成為小資族投資首選。其中，復華台灣科技優息（00929）今年漲勢驚人，讓許多投資人資產同步翻倍成長。一名網友分享，自己手中持有高達908張00929，至今帳面獲利已突破千萬元，卻也陷入「捨不得賣、又想獲利了結」的兩難，貼文曝光後，掀起網友熱議。

他買1檔帳面翻千萬 眾人吵翻：該下車？



一名網友在社群平台《Threads》發文表示，自己持有00929多達908張，平均成本18.42元，以市價30.98元計算，帳面獲利已達1133萬元，報酬率約67.75%，且尚未計入持有期間領到的配息。面對千萬元獲利擺在眼前，原PO坦言，自己陷入「續抱還是獲利了結」的心理掙扎。

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貼文曝光後，引發網友熱議，有部分網友認為，帳上獲利已相當可觀，若擔心市場波動，適度分批落袋為安，不失為較穩健的做法；但也有人認為，仍看好00929成分股後續表現與台股科技題材，只要基本面未變，續抱仍有機會享受後續漲幅。

00929今年之所以表現突出，關鍵在於成分股搭上AI與科技行情，包括聯發科、聯電與大立光等權值股今年股價大幅走揚，成為推升ETF績效的重要動能。其中，聯發科今年以來漲幅超過180%，聯電漲幅逾140%，大立光也上漲超過40%。

在科技股強勢帶動下，00929近一年績效高達84.83%，不僅明顯優於0056、00878、00919等熱門高股息ETF，甚至超越不少主動式台股基金，成為今年高股息ETF中的績效焦點。

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