近1.2億打造旗艦公園 九如巴轆公園開箱全齡共融新地標

【互傳媒／記者 范家豪／九如 報導】 農曆年前夕，屏北再添共融新亮點！九如鄉巴轆公園今（17）日正式啟用，縣長周春米出席主持表示，工程總經費近1億2,000萬元，其中縣府自籌約1億元，感謝中央補助及縣議會支持，期盼提供鄉親優質休憩空間，邀請民眾春節期間前來同樂。

啟用當天，周縣長與親子一同開箱三座不同難易度的主題遊戲設施，並陪孩子體驗溜滑梯，現場笑聲不斷。她表示，屏東持續走在共融遊戲場前端，希望透過安全、多元的設計，讓孩子在遊戲中快樂成長，也讓家長更安心。

▲周縣長與親子一同開箱三座不同難易度的主題遊戲設施。（圖／屏縣府工務處）

巴轆公園為周春米上任後首座完成規劃並啟用的旗艦型共融遊戲場，基地前身為菸葉廠舊址，園區設計延續歷史記憶，以「菸葉廠房」為主題意象，融入在地檸檬等農作元素，並將原有滯洪池與步道轉化為生態水池與休憩空間，兼顧遊憩與環境教育。

▲希望透過安全、多元的設計，讓孩子在遊戲中快樂成長。（圖／屏縣府工務處）

屏縣府工務處指出，園區保留舊有紋理，將廠房意象轉化為具挑戰性的遊具，設置三座不同高度滑梯，滿足孩子鑽、爬、滾等探索需求，同時全區採無障礙設計，讓長者與身障者皆能自在使用。園內另設有步道、生態池及滑輪場，兼具文化深度與遊樂趣味，成為屏北全齡共享的新地標。