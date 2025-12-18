近1/4世紀最大對台軍售 專家：「濱海決勝」強化不對稱戰力

美國對台軍售清單



美國於當地時間12月17日宣布自1991年小布希政府後最高金額對台軍售，國防院所長蘇紫雲指出，此項重大軍售的戰略層面意義是象徵台美的互信，因川普總統在此之前簽署了《台灣保證落實法案》、美國國安戰略（NSS）報告，及《國防授權法2026》裡，都充滿對台灣的支持，並透過軍售行動落實。軍事專家紀東昀也指出，這次軍售82套海馬士系統與ALTIUS-700M型反裝甲攻擊型無人機等，也顯示整體符合美軍希望台灣持續強化不對稱戰力與灘岸打擊。

國防部今證實，美國川普政府就國軍「臺灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元（約合新台幣3480.3億元） 對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

蘇紫雲指出，川普政府本次對台軍售宣布的時機點很有趣，因為以往美國前任總統拜登等宣布對台軍售，都是挑在星期五公佈，可能是希望降低一些外界反應，這一次就直接在星期三晚上就公開宣布了，並沒有在考慮說在星期五或是週末宣布，這顯示了美國對台軍售確實已經常態化。

在金額方面，蘇紫雲也指出，美方此時宣布的川普2.0第二任期中的第二批對台軍售清單，高達新台幣近3,500億元，是自小布希（George W. Bush）政府2001年4月25日宣布總額180億美元（當時約合新台幣6103億元）對台最大筆軍售以來，金額第二高的對台軍售，等於是近四分之一世紀最大對台軍售案，意義重大。在因為在2019年8月19日川普1.0第一任期內宣布對台軍售F-16V（F-16 C/D Block 70），金額只有80億美元，還是比這次金額111億美元有不小差距。

蘇紫雲指出，此項重大軍售的戰略層面意義在於象徵台美的互信，因為這次軍售之前川普總統簽署了《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），還有美國國安戰略（NSS）報告，及《國防授權法2026》（NDAA 2026） 裡，都充滿對台灣支持的條款。

此外，總統賴清德日前宣示推動強化國防，推動的「強化作戰韌性與不對稱作戰計劃採購特別條例」與特別預算中，提及將射程達到500公里的「遠程精準打擊飛彈」（PrSM）納入對美採購軍備清單中，但這次美方宣布的軍售清單中並沒有列入，蘇紫雲表示，現在是由射程300公里的PrSM飛彈，美軍需要儲備自己的存貨，或者是要先供應烏克蘭並不清楚，或許在下次對台軍售可能會落實。

蘇紫雲也點出，在本次續購海馬士系統部分，也出售了 756套非常精密的彈種M31A2「單一彈頭型」多管導引火箭彈（GMLRS-U），也出售給北約盟友，這搭配海馬斯多了82輛發射車，可加上之前買的海馬士系統，總共111輛，就可以組成三個打擊群，應該是北、中、南都可以跨區增援火力，也可以反制對岸。

另外，在與美軍現役第一線同步最新型的M109A7自走砲，先前一波三折，這次終於獲得美方同意出售，蘇紫雲指出，第一個是它52倍徑的砲管，比現在的M109A5型的砲管39倍徑來得長，射程最大可達40公里，同時提供PGK的精準彈藥，且其車體是M2系列的，也加設了未來擴充的可能性，能夠有電力驅動的可能，甚至可以未來升級為電磁炮的電力基礎的架構都有了，這M109A7的新特點。

蘇紫雲說，美方同意台灣增購標槍反裝甲飛彈跟拖式2B 的RF型反裝甲飛彈，都各買一千多枚，作為補充儲備彈藥，但是也反映出國軍地面部隊包括海軍陸戰隊等的「灘岸決勝」的作戰需求，「因為它絕對不是打戰車，絕對是打登陸舟艇的，這個作戰的目標更明確。」

蘇紫雲強調，海馬士配上新的彈種、最新型的M109A7自走砲、拖式-2B、標槍飛彈等武器軍售，綜合來講，應該就是強化不對稱戰力，特別是在「濱海決勝」的火力。

