近10件立委涉助理費案 25年來無人判決有罪確定

關於高虹安涉貪案，台灣高等法院16日上午撤銷原判決，改依使公務人員登載不實罪，判6月徒刑得易科罰金。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台灣高等法院昨（16）日針對新竹市長高虹安助理費案進行二審宣判。其中，法院撤銷一審貪污判決，改依「使公務人員登載不實罪」判處6月徒刑。除了高虹安案外，近25年來，已經累積近10件立委涉及助理費案，但到高虹安案為止，尚無立委被定罪。

在高虹安案之前，最早被爆出冒領助理費的立委是國民黨前僑選立委關沃暖，當時他遭檢舉以人頭詐領助理薪資568萬元，且犯後態度不佳，被起訴並求刑12年。然而，此案迄今十多年，至今尚無判決定讞。

廣告 廣告

新黨主席吳成典在擔任金門縣立委期間，被指控聘用妻子擔任助理、妻子又委託親友掛名公費助理，不當取得595萬元助理費，起訴求刑15年，然而此案於2012年判決無罪確定。

民進黨平地原住民立委陳瑩在2006年遭爆丈夫周世川掛名公費助理，實際上長年在國外念書，並以人頭助理詐領助理費。不過，檢方採信陳瑩說法，認為周世川雖長年在美國念博士班，但他經常往返台美間協助工作，並非詐領助理費，因此給予不起訴處分。

前國民黨立委李慶華涉嫌以人頭方式詐領立法院助理費532萬餘元，並將款項用於支付前妻贍養費、個人旅費等私人支出，新北地檢署於2018年依涉犯貪污等罪嫌將其起訴。然而，新北地院審理期間，李慶華首次開庭即無故未到庭，第二次開庭亦未現身。合議庭經查，確認李慶華並無在監紀錄，且當初限制出境處分期間，亦未發現其循「正常管道」出境，警方多次拘提均未能到案，因而判斷其已「逃亡並藏匿」。法院遂於同年11月30日發布通緝令。

國民黨立委顏寬恒遭控假買賣房屋與詐領助理費，其中詐領助理費案中，顏寬恒疑用林進福當作人頭，詐領助理費108萬元。其中，林進福妻子製作的「顏董代收代付總表」等帳冊表格是關鍵證據，上面列有立法院薪資，涉及《貪污治罪條例》等罪，一審判7年10個月，褫奪公權3年，今年9月二審駁回上訴、維持原判，可上訴。

民進黨立委林宜瑾涉嫌以人頭方式詐領助理費逾1412萬元，台南地檢署於今年10月偵查終結，依相關罪嫌起訴林宜瑾等3人，另有13人獲緩起訴處分。由於林宜瑾已主動繳回全部犯罪所得財物，檢方並請求法院減輕量刑。

民進黨前立委陳歐珀涉嫌收賄以及浮報多名公費助理薪資。其中，在浮報助理費部分，陳歐珀浮報助理費作為辦公室零用金或供陳歐珀夫婦使用，總計詐領411萬2170元，北檢今年12月以貪污罪起訴，並總共求刑24年2月。

民進黨立委林岱樺等人被查出涉嫌詐領助理費逾1,400萬元。檢警調查指出，涉案的王姓女子與林岱樺之間，應不具備實質的勞僱從屬關係；另名駱姓男子則於民國100年至104年間，涉嫌詐領助理費約319萬元。此外，檢方亦查出，林岱樺等人疑將詐得的公費助理薪資挪作其他用途。高雄地檢署今年6月偵結，依涉犯相關罪嫌，起訴包括林岱樺在內共10人。

綜合前述案例可發現，雖然有不少立委因詐領助理費遭到起訴，甚至被定罪。不過目前尚無現任立委或前立委因為助理費案判刑有罪確定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「國際索賠委員會」成立！35國聯手向俄求償逾五千億美元 川普想「大赦」普丁

快訊》高虹安「復職確定」 竹市府證實：收到內政部回函 明日回任市長