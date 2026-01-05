近10年冷氣安裝職災釀30人死亡 勞動部發布安全作業指引

勞動部今日發布「冷氣安裝維修作業安全指引」，促請業者建立風險管理機制，確實做好相關防護設施及使用安全防護具，並規畫辦理冷氣機安裝及維修作業人員安全宣導、教育訓練等措施。圖為冷氣師傅安裝冷氣。（示意圖／新北市勞工局）

勞動部統計，近10年發生30件勞工從事冷氣機安裝及維修作業的重大職業災害，造成30名勞工死亡，為了提升從業人員的安全防護，勞動部今日發布「冷氣安裝維修作業安全指引」，促請業者建立風險管理機制，確實做好相關防護設施及使用安全防護具，並規畫辦理冷氣機安裝及維修作業人員安全宣導、教育訓練等措施。

勞動部職業安全衛生署表示，近10年勞工從事冷氣機安裝及維修作業共發生30件重大職業災害，造成30名勞工死亡，其中墜落為主要災害類型佔將近7成，且冷氣機安裝工程多由微型企業或自營作業者承作施工，資源不足又缺乏危害意識，讓勞工暴露於高度的墜落風險，造成職業災害發生。

為了強化作業安全，職安署表示，經邀集電器商業同業公會全國聯合會、新北市電器商業同業公會及內政部、經濟部等相關部會與勞動檢查機構等多次研商，訂定「冷氣安裝維修作業安全指引」，供作業人員遵行，以維護其生命安全。

職安署說明，冷氣安裝維修作業安全指引針對冷氣安裝與維修各階段作業，系統性分析工作環境特性、作業危害因子及實際職災案例，並結合現場實務經驗，逐步說明安全施工程序與防護要領，強化業者及從業人員安全意識及防災能力。

