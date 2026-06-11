近1400名學童參訪中鋼 鋼鐵之旅種下循環經濟與永續種子

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▲中鋼公共事務處孫宏魁處長(第二排正中間)與今年參加鋼鐵之旅的師生在中鋼大禮堂前合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】陪伴地方學子成長超過三十載的中鋼「鋼鐵之旅」再度啟程！中鋼公司秉持「取之於社會、用之於社會」理念，自民國82年起持續舉辦高雄市小港區國小應屆畢業生戶外教學活動，今年邁入第34屆。6月8日至11日，中鋼攜手漢民國小及中鋼集團教育基金會，邀請小港區13所國小近1,400名六年級畢業生與師長走進中鋼廠區，透過寓教於樂的方式認識鋼鐵產業、循環經濟及低碳永續發展，為畢業季留下珍貴回憶。

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▲中鋼集團教育基金會精心設計「鋼鐵小學堂」搶答活動，題目涵蓋鋼鐵科普、環境保護與資源循環再利用等主題，將工業知識轉化成生動有趣的益智互動遊戲，不僅活動現場歡笑聲不斷，同時也讓綠色環保的觀念自然扎根於學子心中。

活動以《百鍊成鋼》影片揭開序幕，帶領學生從古代煉鋼技術的演進，認識現代鋼鐵產業如何透過節能減碳與綠色製程推動永續發展，並了解鋼鐵作為可百分之百回收再利用材料的重要價值。中鋼集團教育基金會更精心安排「鋼鐵小學堂」互動搶答活動，將鋼鐵知識、環保概念及資源循環利用轉化為生動有趣的遊戲，讓學生在歡樂氛圍中吸收知識。

最受學生期待的，則是實地搭乘巴士深入中鋼廠區參觀。當龐大的鋼鐵生產設備映入眼簾，學生們紛紛發出驚呼聲，尤其親眼見證熱軋工場現代化產線運作，更對台灣鋼鐵產業的規模與技術留下深刻印象。不少學生表示，原以為鋼廠是灰濛濛的工業區，實際參訪後才發現廠區綠意盎然，宛如置身「鋼鐵森林」，顛覆既有想像。

▲漢民國小宋宗樺校長表示，非常感謝中鋼安排「鋼鐵之旅」參訪，讓學生們不僅走出校園拓展視野，也將珍惜資源與循環經濟的觀念深植內心。

漢民國小校長宋宗樺表示，感謝中鋼多年來持續投入地方教育資源，透過參訪活動讓學生了解橋梁、船舶、汽車及高樓建築所需鋼材的製造過程，也進一步認識鋼鐵循環再利用的重要性，將珍惜資源與環境保護觀念深植心中。

▲「鋼鐵之旅」安排高雄市小港區應屆畢業學子參觀熱軋工場，學生們見到規模宏大的鋼鐵生產設備，以及現代化產線運作景象，紛紛展現驚喜神情。

中鋼公共事務處處長孫宏魁表示，教育是國家發展的重要基石，中鋼很榮幸能持續為在地教育盡一份心力。他分享，許多當年參加過鋼鐵之旅的學童，如今已成為中鋼員工，投入鋼鐵產業發展，形成世代傳承的佳話。孫宏魁也勉勵畢業學子未來面對人生挑戰時，能秉持「百鍊成鋼」精神，腳踏實地、勇敢追夢，在人生道路上不斷突破自我，開創屬於自己的精彩未來。（圖╱中鋼公司提供）