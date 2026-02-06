近2千億預算拍板！康裕成議長敲槌審定 115年度地方總預算

▲階段任務完成、建設加速上路，康裕成敲槌審定115年總預算。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】議會今（6）日完成審議115年度地方總預算案，議長康裕成敲槌審定總預算，歲入為1,929億6,554萬4,000元，公債及賒借收入110億5,795萬8,000元，審定歲出為1,978億2,350萬2,000元，債務還本62億元。

歷經第四屆第6次定期大會以及第8、9、10次臨時會審議，議會完成審定115年度地方總預算案，歲入預算刪減7,529萬7,000元，公債及賒借收入刪減1億2,337萬6,000元，歲出預算刪減1億9,867萬3,000元。

階段性任務順利完成，康議長表示，預算審議過程歷時多個會期，顯示議會對總預算的高度重視與把關決心。她感謝全體議員在密集會期中善盡職責，以嚴謹、審慎的態度完成115年度地方總預算審議。

緊接著，仍有兩項重要法規提案待審議，包括《高雄市政府組織自治條例》第6條、第17條修正草案，以及《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》修正草案，康議長呼籲市府團隊與全體議員持續努力，不負市民期待。

康議長也強調，市府應善用預算資源，落實政策執行，把握任期最後階段，加速推動尚未完成的重要建設與民生計畫，確實回應議會監督與市民託付，提升高雄城市建設與市民生活品質。（圖╱高雄市議會提供）