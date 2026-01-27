近2成長輩曾陷意外跌倒危機 蔡壁如：檢測「六力」防失能傷亡劫

高達六分之一台灣長輩有「跌倒」經驗，值此高齡化社會來襲，亟需各界正視。圖非當事人。（示意圖／黃耀徵攝）

前民眾黨立委蔡壁如今（27）日表示，長輩衰弱或失能在所難免，卻往往因肌力不足、平衡感變差而陷入跌倒重傷的高風險，「預防跌倒」已是全球趨勢，邁入超高齡社會的台灣更不能置身事外，善用衛福部「長者功能自評量表」可以提早防範危機。

前民眾黨立委蔡壁如（圖）認為預防醫學中「預防跌倒」是長者很重要的生活環節。（圖／CTWANT攝影組）

2025年衛福部健保署資料顯示，台灣65歲以上人口已破467萬，這可是超過全台灣2成，世界衛生組織（W.H.O.）定義的「超高齡社會」在台灣已是現在進行式。其中根據統計，每6位長者就有1位曾發生「跌倒」，而每12位長者中就有1位曾因跌倒受傷而就醫，從骨折、頭部外傷等嚴重問題都威脅健康。

進一步攤開資料發現，跌倒是65歲以上長輩「事故傷害死亡」原因第2位，死亡率大概每10萬人中有4人，尤其85歲以上長輩一旦跌倒，身亡率68.8％是非常駭人，若長輩因跌倒導致髖骨骨折，一年內的死亡風險大約二成，且約八成高齡髖骨骨折患者，休養後也難以恢復日常獨立活動；而若跌倒萬幸僅輕傷，長輩也因體能與恢復力遠遠不如青壯年，一不小心就會被相關併發症問題絆住一生，不可輕忽。

預防跌倒能省去不少後續醫療問題，讓長輩更快樂平安地安享晚年。圖非當事人。（示意圖／黃耀徵攝）

衛福部官員則指出，超過半數以上的長輩「跌倒」事件都發生在自家裡，像是臥室、客廳、浴室洗手間都是主要高風險區域，老人家往往堆一堆雜物、要不就地面濕滑或省電搞得照明不足，在在都威脅長者居住安全。

官員示警，近期冷得要命便是「髖部骨折」好發季，因為冬天長輩活動力下降、肢體僵硬，加上天色暗得早，跌倒事件明顯較夏季高出二成，不可不防。

出身台大醫院外科加護病房、具有護理師資格的蔡壁如對此指出，「預防跌倒」已成全球共同面對的挑戰，因為長輩跌倒不僅直接影響個人健康，無論骨折或失能都是折磨，就全社會觀點來看，也會帶來龐大的醫療照護負擔，在在都是當前公共衛生領域亟需重視的問題。

蔡壁如介紹，不妨善用衛福部國健署「長者量六力」網站，透過認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱六大面向，讓長輩及家人在家用手機，連上衛福部「長者功能自評量表」LINE官方帳號「@hpaicope」進行自我檢測，及早發現各項功能衰退，連結專業評估與社區資源，坦然面對失能，積極預防傷害

