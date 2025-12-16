近2/3糖友陷視力危機

根據衛福部統計資料顯示，台灣糖尿病患者接受眼底檢查的比例不足五成，許多民眾不了解自身眼部狀況，恐成潛在失明高風險族群。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅指出，定期篩檢與積極治療，是守護視力與維持生活品質的關鍵。

根據中華民國糖尿病衛教學會資料顯示，台灣糖尿病患者人數累積達約二四五萬人，並以每年十八萬人的增幅上升，約每十一位成人中就有一人罹病，糖尿病患者的健康照護成不容忽視的挑戰。然而，除腎病與心血管疾病等常見併發症外，糖尿病患者更要當心可能導致失明的糖尿病黃斑部水腫（DME）！

根據最新亞太視力健康調查（APAC Vision Health Survey）數據顯示，近三分之二的糖尿病患者面臨視力受損問題，更有超過三分之一（三十三%）表示視力惡化已對日常生活造成中至重度影響。約三分之一糖尿病患者未遵循年度眼科檢查建議，甚至每十位中就有一位從未檢查過眼睛。

歐弘毅理事長指出，高血糖會損害眼內微血管，造成視網膜缺氧，進而釋放血管內皮生長因子（VEGF）與發炎因子，以生成新生血管來供應氧氣。但新生血管結構脆弱，容易滲漏或出血，引發糖尿病黃斑部水腫，影響視力。

郭鐘元主任指出，近年糖尿病患者出現黃斑部水腫的年齡有下降趨勢，主要原因包含高糖與高精緻碳水化合物的飲食型態、久坐不動的生活習慣，以及基因遺傳等因素，也因此提高了黃斑部水腫的風險。若未積極治療，恐導致永久視力受損，成為勞動力人口失明主因。若感覺視力模糊、夜間看不清，或是視野中出現飛蚊或黑點，都可能是糖尿病視網膜病變的早期警訊，患者應立即就醫，尋求專業診斷與介入治療。

糖尿病黃斑部水腫的早期症狀往往不明顯，許多民眾自覺視力正常，便忽略定期檢查的重要性。歐弘毅理事長臨床觀察發現，約一半的糖尿病患尚未納入治療計畫，也因此錯失眼部篩檢與衛教機會，恐成「視力黑戶」。

郭鐘元主任在臨床經驗中發現，一旦中斷治療，不僅更容易導致疾病復發，黃斑部水腫再次消退也會變得更加困難，醫師在重新制定治療頻次時也會受到限制，顯示積極治療的重要性。

郭鐘元主任強調，穩定治療與持續追蹤是預防視力喪失、維持生活品質的關鍵。