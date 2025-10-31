近20年期待 中市大肚「藍色公路」延伸向上路完工通車

《圖說》「藍色公路」延伸向上路完工通車。

【民眾網諸葛志一臺中報導】地方期盼近20年的大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，31日正式通車！由台中市政府副秘書長林育鴻主持完工通車典禮，全長1,864公尺、寬20公尺的華南路自遊園路延伸至向上路，如同將藍色項鍊延長，串起大肚山脈；工程總經費斥資13.26億元打通大肚山交通瓶頸，不僅紓解遊園路及中台路口長期壅塞，也兼顧行人安全與生態永續。

林育鴻副秘書長表示，大肚區「華南路」延伸工程完工後將暢通南屯與大肚間交通，紓解遊園路及中台路口長年壅塞問題。此次工程自遊園路延伸至向上路，是地方期待已久的重要建設。工程克服大肚山脈陡峭地形的挑戰，成功打通交通瓶頸，不僅有效改善當地壅塞情形，也強化大肚區與南屯區間的交通路網。

市議會副議長顏莉敏表示，肚區與南屯區近年建設投資已接近百億元，顯示市府對地方發展的重視，強調「有始有終」的執行力才是造福鄉親的關鍵。

建設局長陳大田表示，由於工程位於山坡地，施工過程特別重視生態保育，經環評及生態檢核審查後，針對白鼻心、石虎、山豬等野生動物設置生態廊道及圍欄，兼顧交通建設與自然永續，展現市府用心與執行力。

《圖說》「藍色公路」延伸向上路完工通車典禮。

建設局說明，本案開闢計畫分為2期執行，全長約1,864公尺，寬度20公尺，並於道路兩側設有3公尺寬實體人行道，其中留設1公尺寬設施植栽帶，保留現地大肚山原生樹種，如小梗黃肉楠、山香圓及小葉赤楠等，並針對生長狀況不佳的喬木，則會破碎製成木屑，用於植栽沃土與有機肥料，落實永續環保理念。

另施工過程配合環境生態調查，為保護白鼻心、穿山甲等野生動物通行安全，工程內設置防護誘導網及生態廊道，以維護當地生態多樣性；此外，在交通配置上，特別於向上路增設近百米左轉車道，並同步規劃機車左轉專用道，免除待轉可直接通行，提升行車效率與安全性。

建設局表示，大肚區華南路素有「藍色公路」美譽，此次延伸工程延續原有燈光意象設計。完工後，華南路將大幅提升大肚區通往南屯及市區的交通便利性，縮短車行時間，居民出入不必繞路。