近200位建築師齊聚澎湖 交流法規實務攜手推動建設

▲澎湖縣建築師公會第二屆第一次會員大會。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】澎湖縣建築師公會今（1）日於百世多麗花園酒店舉行「澎湖縣建築師公會第二屆第一次會員大會暨澎湖縣建築執照協檢及使照勘驗建築師講習會」，吸引來自全臺近200位建築師齊聚澎湖，除進行委員會改選外，並就建築執照審查、使用執照勘驗及建築品質提升等議題進行專業交流與研討，透過最新法規與實務案例分享，強化專業服務品質，並攜手縣府共同推動城市發展，打造更安全、宜居且具觀光發展潛力的生活環境。

澎湖縣長陳光復出席活動，除祝賀新任理事長陳志宏接任外，也向所有建築師長期投入地方建設表達誠摯感謝。他表示，建築不僅形塑城市景觀，更與鄉親居住安全與生活品質息息相關，而建築師正是守護公共安全與推動城市進步的重要力量。每一棟安全、舒適且兼具美感的建築背後，都仰賴建築師的專業把關與用心投入。

陳光復指出，近年來澎湖在觀光發展、公共建設推動及居住環境改善等方面持續進步，帶動整體建築量體與公共工程需求同步成長，也使建築品質與審查效率的重要性更加凸顯。他感謝建築師公會長期支持地方建設，自113年9月起協助縣府辦理建築執照審查工作，去（114）年每月平均協助審查近70件案件，有效分擔公部門行政負擔，同時透過專業審查機制提升建設品質與行政效率，讓民眾與業界皆能受益。

陳光復表示，去（114）年公會新址揭牌啟用，不僅象徵組織發展邁入新里程碑，也代表專業服務量能持續提升。縣府未來將持續與建築師公會密切合作，在都市景觀、公共建設、危老重建、觀光設施與永續環境等面向共同努力，讓澎湖在兼顧地方特色與現代發展下，持續提升整體城市競爭力。