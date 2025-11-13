近200日本學生抵彰化 化身文化觀光小旅客

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】近200名日本高中生昨（12）日來到彰化八卦山，透過大佛、卦山村及天空步道等景點，體驗彰化的人文、文化與自然之美，縣長王惠美親自接待，期望藉此拓展國際觀光市場。

近200名日本高中生來到彰化八卦山，參觀大佛與卦山村，體驗在地文化與自然風光。（縣政府提供）

觀光合作再創藍海！「近畿日本旅行社（KNT）」帶領近200位日本高中生來台，展開為期多日的「見學旅行團」，行程涵蓋新竹、苗栗與彰化三縣市。彰化部分則結合文化、人文與自然體驗，讓青年學子以實地途徑了解在地風情。

昨日下午，見學團抵達八卦山，參觀大佛及卦山村彰化控，縣長王惠美表示，八卦山大佛是彰化知名景點，觀景台可俯瞰彰化市景，萬里晴空甚至能望見鹿港；大佛旁的天空步道與卦山村，更呈現多元觀光資源，歡迎學生未來再訪。

王惠美今（13）日指出，今年4月彰化曾接待6家日本知名旅行社來台考察，並以日本市場視角打造具吸引力的旅遊產品，推廣特色觀光。今日見學團即為當時規劃的一環，學生分為六條路線走訪彰化景點，期望吸引更多日本遊客，創造雙方觀光經濟效益。

根據城觀處介紹，見學團先從王功漁港出發，體驗漁村文化與海岸生態；接著漫步鹿港老街與龍山寺，感受古城風華與在地信仰；在鹿港民俗文物館學習傳統建築美學，並至自然生態教育中心了解環境教育成果。

學生在卦山村三樓參訪彰化控，品嘗在地美食文化，漫步天空步道欣賞八卦山風景，留下深刻體驗。由於昨日遇颱風，學生意猶未盡，今日全數再度到訪扇形車庫，俯瞰圓弧車庫全貌，細數歲月留下的鐵軌痕跡。

除了觀光體驗，本次活動特別重視「青年調研交流」。日本學生以年輕旅客角度填寫問卷，針對景點吸引力、交通便利性、導覽設計與環境維護提出建議，為縣府優化觀光提供參考。

縣府城觀處表示，將持續推動「青年國際見學」與「永續文化觀光」，希望透過青年交流注入創意與國際視野，讓更多海外青年認識、喜愛彰化，打造具深度與溫度的國際觀光品牌。