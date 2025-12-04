近3個月未發文 江祖平曬出遊美照 網湧留言打氣：要玩得開心

台北市 / 林彥廷 綜合報導

藝人江祖平日前控遭三立電視台前副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，引發全台關注。而江祖平於9月7日發文後就未更新社群，今（4）日江祖平曬出出遊照片，並標註了「好友旅行、散心、開心」。讓不少網友紛紛留言表示，「終於看到你發文了！」、「太好了祖平哥 加油」、「平哥要玩得開心歐～」、「姐能出去玩就放心」。

江祖平今日於社群上曬出數張到釜山旅遊的美照，並在貼文中標註「busan、好友旅行、散心、開心」，這也是她在風波爆發後，時隔近3個月再次更新社群平台。

貼文曝光後隨即吸引不少網友留言打氣：「希望平姐可以一直這麼開心」、「超美 狀態超好」、「祖平姐開心玩喔」、「多愛自己」、「久違的發文，加油」等。

