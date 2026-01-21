近3個月降雨僅歷來28％ 南化水庫蓄水率跌破6成

上游降雨偏少，且越域引水有限，南化水庫蓄水率跌破6成。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕供應民生用水為主的南化水庫，集水區在去年第4季的10至12月份，累積降雨偏少，僅歷來同期的28％，加上進入高雄一期稻作供灌期程，透過甲仙攔河堰越域引水有限，蓄水率已跌破6成，水利署南區水資源分署強調，目前台南水情正常。

南水分署統計，去年第4季，南化水庫上游累積降雨量才45毫米，歷來同期平均為160毫米，等於不到3成；至於國內規模最大的曾文水庫，10至12月份也僅59毫米，歷年同期平均則是162毫米，一樣只有36%。

南水分署表示，南化水庫目前管控公共出水量為單日30萬立方米以下，且高雄持續以清水管網北送供應台南，每天支援約16萬立方米，現階段優先使用高屏溪川流量，以減少水庫出水。

南水分署提到，與農業部農田水利署高雄管理處合作，視現地田間用水需求，機動節約灌溉用水，讓旗山溪水源在滿足一期作供灌用水需求下，仍有剩餘時，可透過甲仙攔河堰進行越域引水，至南化水庫蓄存。

南水分署說，曾文南化聯通管也已完成測試，會持續依照現況評估，適時啟動，由曾文、烏山頭水庫系統支援南化水庫系統，讓民生供水更穩定。

截至今天上午8點，曾文水庫水位標高221.23公尺，蓄水率69.17％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾3.93億立方米；南化水庫水位標高172.01公尺，有效蓄水量4986萬立方米，蓄水率58.50％，南水分署重申目前台南水情正常，也籲請民眾持續養成節約用水的習慣。

蓄水率近7成的曾文水庫，已啟動一期稻作的洪灌作業。(記者吳俊鋒攝)

