近3千志工齊聚國際志工日 侯友宜：一棒接一棒讓新北更有力量

新北市國際志工日主場活動22日在新北大都會公園登場，近3000名志工齊聚，市長侯友宜也到場與長者舞動。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市國際志工日主場活動22日在新北大都會公園登場，近3000名志工齊聚，以行動呼應永續精神。現場從跨世代共舞到永續闖關活動，展現志工熱情與創意；市長侯友宜感謝志工長年投入，並說志工一棒接一棒的陪伴，讓新北更具溫度與力量，也期待大家持續攜手，讓「新北齊心、志向永續」真正落實。

社會局長李美珍指出，面對超高齡社會挑戰，新北市人口逾404萬，其中65歲以上長者超過79萬人，占近兩成。市府積極推動高齡友善措施，鼓勵長者走出家門投入志願服務，不僅活化生活，也讓長者的生命經驗與智慧成為社會前進的力量。同時推動「多元志工」政策，持續發展兒少、青年、家庭、男性及企業志工，結合學校、企業與民間團體資源，吸引不同年齡與族群投入，以服務打造城市中最溫暖的連結。

李美珍表示，新北目前共有2223支志工團隊、逾19萬名志工，為全國人數最多的城市，每年服務時數達2200萬小時，充分展現志工能量。其中，高齡志工隊達418隊、約7萬4000人，占全體志工38%，展現「不分年齡、樂在奉獻」的精神，讓志願服務成為連結世代、傳遞愛與希望的重要力量。

新北市市長侯友宜感謝志工長年投入，並說志工一棒接一棒的陪伴，讓新北更具溫度與力量，也期待大家持續攜手，讓「新北齊心、志向永續」真正落實。(記者羅國嘉攝)

現場許多志工合體跳操。(記者羅國嘉攝)

