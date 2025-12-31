近3年史料規模最大一批/國史館公開第八批兩蔣日記數位檔 供外界使用

蔣經國日記1954年9月22日提及與父親出外遊覽，父親喝可口可樂汽水，也會留下一半給他喝，讓他終身難忘。 圖：國史館提供

[Newtalk新聞] 國史館今（31）日宣布，公開 第八批兩蔣日記數位檔 供外界研究與應用，本批涵蓋6個年度、7卷共 3,563件史料，完成數位化後釋出 4,849個檔案影像圖檔。自2024年起按季公開以來，累計已開放 48個年度、近3年史料規模最大一批，象徵官方檔案透明化再下一城。

國史館表示，《蔣中正日記》著作財產權將於2026年1月1日屆滿，為強化公共史料價值，自當日起，已完成整編與數位化的日記影像圖檔，將全面 免費線上閱覽與下載，研究者與民眾皆可自由取用；若需 高階圖檔，則採另案申請。

至於 《蔣經國日記》仍受著作權保護，這次釋出的1952至1954年日記影像圖檔，現階段僅能於 台北閱覽室現場抄錄使用，尚無開放下載。

這一批內容也重現兩蔣視角下的戰後台灣：包括 蔣中正1946年首度訪台巡視，對日月潭水力發電工程讚嘆為「世界第一工程」；以及 1947年二二八事件（蔣稱台灣事變或暴動）期間，蔣對陳儀「不事先預防、不實報」的強烈不滿與軍隊增援決策，史料再度印證歷史關鍵節點的政治內部視角。

此外，蔣經國日記也呈現 中日和約與中美共同防禦條約 的協商與心理拉鋸，甚至透露其對 黑松汽水與可口可樂 的個人喜好，讓冷峻史料增添人性細節。

國史館強調，開放史料不是歷史翻案，而是讓研究回歸證據與專業。國史館出版的《蔣中正日記》34冊、《蔣經國日記》29冊皆已上市發行，歡迎讀者至閱覽室或全台圖書館參閱應用。

