近3年教師尋短自傷通報增逾2倍 全教總籲廢除校事會議

校園濫訴頻傳讓教師身心俱疲，根據統計，近3年教師尋短、自傷案件增幅超過2倍，全教總今天呼籲教育部立即廢除校事會議制度。（林縉明攝）

教職員尋短、自傷案件通報3年增幅超過2倍，全教總今天舉行記者會指出，教學現場呈現「三高」危機，包括高行政負載、高情緒勞動與高投訴風險，教師普遍面對無止境的行政壓力、日益惡化的投訴文化，以及孤立無援的不友善職場環境，呼籲教育部立刻廢除校事會議制度，否則不排除上街抗議。

根據教育部近3年各級學校校園安全及災害事件分析報告，教職員自殺、自傷案件通報數從110年65件、111年70件，112年飆升至 148件，增幅超過2倍；更令人痛心的是，教職員工自殺死亡人數由110年8人、111年10人，112年更暴增至19人。

廣告 廣告

全教總理事長侯俊良指出，近期接連發生兩位教師不幸罹世的悲劇，教育部長鄭英耀卻未公開慰問，地方官員更是急著澄清是個別案件，讓教育界瀰漫著低氣壓。管教空間萎縮與濫訴文化，逼迫教師在「管教」與「擔心被告」的恐懼中走鋼索。加上校園體制封閉，提出建言或異議者往往遭受打壓化，形成「解決提出問題的人」的霸凌文化。

侯俊良表示，原本旨在處理不適任教師的「校事會議」，如今已異化為整肅教師的工具。在主管機關「小案大辦、案案必查」的僵化指令下，校事會議成為濫訴者的尚方寶劍。即便只是微小的親師誤會，教師都得被迫經歷漫長、甚至羞辱般的調查與公審。

全教總表示，校事會議制度已經變質，反而成為惡意投訴者的報復工具，教育部近期公告修正草案無助於解決學校困境，只會更加犧牲教師權益，為讓教育現場回歸到以往的寧靜，要求廢除校事會議，才能避免更多師生權益繼續受到制度的傷害。

針對近期教師墜樓事件，鑑於校園權力結構封閉，且為杜絕球員兼裁判嫌疑，應有拉高調查層級必要，全教總促請國教署介入，針對近日職場霸凌、教師申訴評議爭議進行客觀公正完整調查，還原事實真相。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

處理成本漲20倍 清運成難題

萬元變大餐 為五臟廟開趴

小雪到 進補以平補滋陰為原則