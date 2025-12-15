近3年新低！中國11月零售總額僅增1.3％ 比疫情時期還慘

2025年10月9日，中國北京一處家電賣場內，售貨員正向顧客展示商品。路透社



中國政府今日（12/15）公布最新國民經濟數據顯示，中國11月份社會消費品零售總額僅增長1.3％，連續第6個月成長放緩，創下近3年新低紀錄，反映出在官方阻止房市下行措施無果、未能提振房價的情況下，家庭消費信心正日趨低迷。

據中國國家統計局網站消息，中國11月份社會消費品零售總額約為4.4兆人民幣（約合19.5兆台幣），年增1.3％，低於10月份的2.9％，創下2022年12月以來的最低水準，而當時全國正受新冠疫情影響，才導致銷售額出現萎縮。

與此同時，今年前11個月，中國房地產開發拖累全國固定資產投資，降幅達2.6％，較1月至10月的1.7%跌幅擴大。北京、上海等中國一線城市的新房和二手房價在11月份的跌幅亦進一步擴大，凸顯房市自2021年中期以來持續低迷的局面。

《日經亞洲》指出，儘管政府已降低抵押貸款利率、放寬購屋限制，甚至提供稅收減免、為開發商提供資金以完成蓋房刺激需求，但房價仍在下跌。

牛津經濟公司（Oxford Economics）首席中國經濟學家盧姿蕙（Louise Loo）表示，這種數據疲軟表明，「中國經常被提及的『兩極分化經濟模式』，如今可能正在讓內需廣泛地放緩。」 該模式指先進製造業的產出與投資，抵銷了傳統產業與消費疲軟的現象。

英國研究公司凱投宏觀（Capital Economics）分析師則認為，11月份的統計數據「顯示（中國）國內經濟活動普遍疲軟，主因是（官方）財政支出縮減」。他們認為，在政府發行公債的支持下，中國財政支出將在明年初反彈，但警告，2026年的經濟成長可能「會比2025年略弱」。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）指出：「北京將出口視為維持經濟擴張與社會穩定不可或缺的權宜之計，同時也讓其他成長型產業發展起來。（但）這一立場是（中國）與外國領袖產生摩擦的關鍵點，尤其是對來自歐盟等貿易夥伴的領袖。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾向媒體透露，他本月稍早訪問中國時曾警告中國國家主席習近平，如果北京未能解決貿易失衡問題，歐盟「將在未來數月被迫採取行動」。

