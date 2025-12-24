近3年雙北市新成屋建案 並沒有創價趨勢

〔記者徐義平／台北報導〕雙北市新成屋建案沒有付款優惠，加上央行選擇性信用管制影響，近三年並沒有創價趨勢。

住展雜誌彙整2023至2025年、近3年雙北市新成屋建案最高單價資訊，發現台北市僅在2023年因忠孝復興站旁的豪宅案，每坪單價接近270萬元，其它兩個年度最高單價均不到200萬元、甚至160萬元上下。

至於，新北市新成屋建案最高單價則在2024年、每坪突破100萬元，其它兩個年度均低於95萬元。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，新成屋價格比中古成屋高，又沒有預售屋付款優勢，主要買盤來自資產族群，而近幾年因房貸受到管控，但新成屋建案早已箭在弦上，一完工就得展開銷售，難以如預售屋還有延推空間，遇上歹年冬的買氣受到一定的影響，尤其可見新成屋建案的最高單價並沒有創價趨勢。

緊接著台北市松江南京一帶，與新北市的北大特區、捷運新莊和頂溪站周邊等地還有新成屋建案要推出，雖有熱門地段、小宅規劃或話題性等條件，還免於爛尾風險，但買氣仍得視後續銀行限貸、買氣信心走勢而定。

