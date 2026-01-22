近3年首次出海！地表最強匿蹤艦美軍朱瓦特號完成極音速飛彈改裝

美國海軍「朱瓦特號（USS Zumwalt DDG-1000）」驅逐艦近日完成自2023年以來首次出航，象徵該艦完成導彈改裝工程，轉型為配備高超音速導彈的「藍水打擊平台」。 圖：翻攝HII英格爾斯造船廠官網

[Newtalk新聞] 美國軍媒《海軍學會新聞網》（USNI News）報導，海軍「朱瓦特號（USS Zumwalt DDG-1000）」驅逐艦近日完成自2023年以來首次出航，象徵該艦完成導彈改裝工程，轉型為配備高超音速導彈的「藍水打擊平台」。根據計畫，朱瓦特號將在今年完成通用高超音速滑翔體（C-HGB）導彈測試，並達成初始作戰能力。

報導指出，朱瓦特號從密西西比州的HII英格爾斯造船廠出發，進行短暫海試，次日即返廠進行調校，不過這是自該艦2023年8月進廠「升級」以來，第一次「再」現身水面航行，象徵升級工程已經初步完成。

朱瓦特號的最新重大技術升級是源於美國海軍取消原配備2門155毫米先進火砲系統（Advanced Gun System，AGS）的專屬彈藥採購，被迫移除AGS系統，重新安裝4組大型導彈發射管，每管可容納3枚「常規快速打擊武器」（Conventional Prompt Strike，CPS）高超音速導彈。英格爾斯造船廠高層主管與軍方表示：「這項複雜現代化工程將為朱瓦特級樹立先例，這是美國海軍首艘配備高超音速能力的戰艦」。

朱瓦特級驅逐艦原本設計為多功能隱形戰艦，計劃建造32艘，但因成本暴漲和技術問題，最終僅建3艘，總造價超過每艘90億美元，成為史上最貴驅逐艦級別。該級於2009年開始全速生產，首艦朱瓦特號於2011年鋪設龍骨、2013年下水、2016年服役，原配備AGS，用於陸上火力支援，但2016年取消專用彈藥採購，導致AGS無效。

2017年，海軍重新定義朱瓦特級艦任務為藍水作戰打擊平台。2021年，決定安裝高超音速武器。朱瓦特號於2022年完成首次太平洋部署後，2023年8月進入船廠改裝，移除AGS並安裝12個CPS導彈發射管（每管3枚導彈）；2025年進行進一步戰鬥系統升級，包括合作接戰能力（CEC）和電子戰系統。計畫2026年達成初始作戰能力，2027年全面部署CPS導彈。此改裝使朱瓦特級從火炮平台轉型為全球高超音速打擊資產，解決早期設計缺陷。

