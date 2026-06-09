近3年首見！日本進口絨螯蟹驗出「世紀之毒」戴奧辛

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【記者黃泓哲／台北報導】食藥署6月9日公布最新邊境檢驗不合格名單，其中2批由上銀國際貿易有限公司輸入的日本絨螯蟹，被檢出戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯含量超過法規標準，是近3年來首度在邊境發現違規。其中戴奧辛檢出值分別為每克濕重4.5皮克及8.0皮克，高於法定限值每克濕重3.5皮克；另有1批戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯總和達每克濕重10.1皮克，也超過法定限值6.5皮克，因此這2批產品均須在邊境退運或銷毀，不得進入台灣市場。

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食藥署表示，已將上銀國際貿易有限公司的日本絨螯蟹輸入案件調整為逐批查驗，抽驗比例提高至100%。此外，自115年6月4日起至116年6月3日止，也將日本絨螯蟹列為邊境監視查驗品項，同樣採100%抽驗，以加強把關進口食品安全，避免不合格產品流入市面。

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